Delegado del Gobierno en Euskadi asegura que la caja única de la Seguridad Social "no está en duda y no se va a romper"

El delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, ha asegurado este jueves que la denominada caja única "no está en duda y no se va a romper", tras el acuerdo entre los gobiernos central y vasco en el calendario de transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, que incluye el régimen económico de la Seguridad Social.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Itxaso ha explicado que el calendario pactado entre ambos ejecutivos "no es tanto para establecer la fecha de las transferencias, sino que implanta unos plazos de negociación", algo que, en su opinión, "demuestra la voluntad" de ambos gobiernos.

El nuevo delegado del Gobierno en Euskadi ha admitido que, "además de voluntad, debemos llegar a un acuerdo en los aspectos técnico, jurídico y económico", aunque ha asegurado que existe voluntad para ello y "una oportunidad para dar un gran impulso y profundiodad al autogobierno" en Euskadi.

En este sentido, ha indicado que algunas competencias son más complicadas que otras y que, "incluso las más pequeñas tienen sus dificultades", aunque ha recordado que, por ejemplo en la competencia de prisiones, está el precedente de Cataluña que "puede ayudar".

Además, Itxaso ha dicho que en otros casos, como en el de la competencia del régimen económico de la Seguridad Social, "es algo inédito", y que la ministra de ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Daria, "ya ha dejado muy claro, antes de comenzar la transferencia de la competencia, que la prioridad del Gobierno es lograr un gran acuerdo en el seno del Pacto de Toledo para que las pensiones sean sostenibles en el futuro".

"El Gobierno de España ha dicho una y otra vez que esa caja no se va a romper y que su unidad no está en duda. Las pensiones son, a día de hoy, un sistema de solidaridad entre trabajadores, que garantiza la solidaridad intergeneracional y la interterritorial, y eso de ninguna manera está en duda. Hay acuerdo en torno a eso y debemos hacer un poco de pedagogía para explicarlo", ha afirmado.

AUTOCRÍTICA SOBRE TERRRORISMO

Por otro lado, Denis Itxaso ha indicado que, cuando se refiere al ejercicio de autocrítica pendiente en la sociedad vasca por el terrorismo de ETA, "la cuestión no es flagelarse o hacer escarnio", sino pensar en "hacia dónde mirábamos cuando la violencia aparecía a diario".

El delegado del Gobierno se ha referido así a las declaraciones realizadas una visita guiada por la exposición 'Gregorio Ordóñez. La vida posible' en el Palacio de Miramar de San Sebastián, en las que aseguró que "hay un ejercicio autocrítico pendiente en la sociedad vasca y la muestra sobre Gregorio Ordóñez nos sitúa ante el espejo".

"Cuando invitamos a hacer autocrítica, la cuestión no es flagelarse o hacer escarnio por las cosas que no hicimos en el pasado, sino que de verdad pensemos en cual era nuestra postura y hacia dónde mirábamos cuando la violencia aparecía a diario, y quizás logremos una sociedad más sólida con un fundamento ético más sólido si sumamos todas esas reflexiones individuales", ha explicado.

Así, ha destacado que el camino es que "debemos tener claro que la utilización de la violencia con fines políticos no es legítima", un principio ético que, en su opinión, "todos debemos aceptar", aunque ha lamentado que "en muchas ocasiones percibimos que quizás no está muy claro, y no está de sobra hacer pedagogía la respecto".

PRESENCIA POLICIAL EN EUSKADI

Por otro lado, Denis Itxaso ha asegurado que la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi es "equilibrada" y que, por lo tanto, no prevé ninguna modificación al respecto.

El delegado del Gobierno en Euskadi ha recordado que, entre Policía municipal, Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil, hay "siete agentes por cada 1.000 habitantes", una cifra que, según ha dicho, "tienen relación con el nivel de seguridad" que hay en la comunidad autónoma.