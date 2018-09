Delegado Gobierno Euskadi defiende también que no se prolongue la prisión preventiva de los presos catalanes

"Yo las comparto absolutamente y creo que son las declaraciones más sensatas que haya oído hasta ahora. Me quedo con ellas, no solo con las manifestaciones, sino con el fondo de la cuestión", ha asegurado en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

Sobre la posibilidad de que estos reclusos puedan solicitar el indulto, ha recordado que esto no es posible si no ha habido juicio. "Es poner el carro antes que los bueyes, no tiene ninguna lógica", ha indicado.

En su opinión, "lo que hay que hacer ahora es lo que decía la vicepresidenta de tratar de enviar un mensaje sobre la prisión preventiva". "Después, tiene que haber un juicio, y pueden ser condenados o no. Son futuribles y a mí no me gusta hacerlos", ha apuntado.