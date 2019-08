Delegado del Gobierno en País Vasco dice que su advertencia sobre un rebrote del terrorismo fue "un aviso a navegantes"

En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, ha indicado que "el aviso no es una cosa de ahora", sino que se ha dicho, "de forma reiterada, que todo lo que sea la legitimación del terrorismo --y los homenajes a presos, asesinos y secuestradores es una legitimación del terrorismo-- es un riesgo". "Lo que queremos es la no repetición. Actos como éste no van en absoluto en la no repetición, sino en todo lo contrario", ha añadido.

Por ello, ha precisado que su intención era "hacer un aviso a navegantes" porque las últimas días de julio ha habido diversos actos que "han supuesto un giro muy importante" en la izquierda abertzale y se trata de que "vuelvan otra vez a la normalidad de los recibimientos, que no homenajes, y de una vez que se planteen hacer autocrítica, que es el elemento fundamental que tiene que llevarnos a la convivencia".

En esta línea, ha indicado que "nos dicen que no hemos hecho nada", pero en el último año del Gobierno de Pedro Sánchez se ha avanzado "extraordinariamente" en la organización de la política penitenciaria, y "la única actuación de la izquierda abertzale han sido los homenajes de Oñate y Hernani", que "no son precisamente acciones que vayan en la dirección de asegurar una convivencia en paz y libertad"

Respecto a las posibilidades de actuar desde la Delegación para evitar estos homenajes, ha indicado que en algunos casos se ha "actuado a priori" y se ha logrado "en un par de ocasiones a través de la vía administrativa que el juez de lo contencioso los haya suspendido cautelarmente".

"Es perfectamente posible actuar por vía administrativa. La vía penal es estrecha, pero creo hay margen. Lo fundamental es la vía administrativa", ha indicado.

Asimismo, ha manifestado que todos los grupos políticos en el Parlamento vasco y el Gobierno pueden contar con la ayuda de la Delegación "a la hora de la buscar medidas eficaces que puedan convencer al mundo de la izquierda abertzale de que los recibimientos en público son homenajes y que los reconduzcan a reconocimientos en privado, que es perfectamente humano y comprensible, como se ha hecho en otras ocasiones".