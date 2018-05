Delegado del Gobierno: Presos ETA tendrán que desligarse de la disciplina de EPPK

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, ha advertido hoy de que los presos de ETA que quieran aprovechar los beneficios penitenciarios deberán iniciar procesos individualizados, no colectivos, reconocer el daño causado y desligarse de la "disciplina" jerárquica del colectivo de presos de la banda terrorista EPPK.

De Andrés ha afirmado durante una rueda de prensa en Vitoria que la política penitenciaria relacionada con los presos de ETA corresponde exclusivamente al Gobierno y a los jueces, aunque ha matizado que en la reunión del Pacto Antiterrorista que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tiene previsto convocar esta semana para analizar la disolución de banda terrorista, se podría hablar sobre la situación penitenciaria de estos reclusos.

El delegado del Gobierno ha precisado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy estará "atento" a la sensibilidad en esta materia que expresen las asociaciones de víctimas, las Fuerzas de Seguridad del Estado, los jueces y los partidos políticos.

No obstante, ha insistido en que Rajoy ha sido "extremadamente claro" sobre este asunto y "no va a haber excepcionalidades" con los presos de ETA. "No se adoptarán decisiones con carácter colectivo", ha recalcado.

Ha indicado que hasta ahora ETA impedía a los presos que avanzaran de forma personal en ese proceso de reconocer el daño causado porque procuraba que nadie se saliera de las normas que establecía jerárquicamente la organización.

Pero si ese peso que en otra época lo ejerció ETA se traslada a otra organización como el EPPK para que siga organizando la vida de los presos "no habremos avanzado nada", ha subrayado De Andrés.

De Andrés no ha precisado la fecha en la que el ministro Zoido convocará el Pacto Antiterrorista pero ha señalado, a preguntas de los periodistas, que no concibe que en esta reunión no esté el PNV.

En la lucha contra el terrorismo ha habido cosas que se han hecho "bien" y otras que "no estuvieron bien", pero ha asegurado que el fin de ETA ha sido posible por actuar conforme al Estado de Derecho y desde el respeto a los derechos humanos.

El delegado del Gobierno ha hecho estas consideraciones durante una rueda de prensa en la que ha cedido a Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que se construye en Vitoria, diversos dosieres de prensa relacionados con ETA que la Delegación del Gobierno ha ido recopilando desde finales de los 80 del pasado siglo.

La documentación cedida está compuesta por casi un centenar de archivadores con cerca de 50.000 registros sobre informaciones publicadas en medios de comunicación escritos, e incluye todos los comunicados dela banda terrorista.

Este archivo se completará, ha avanzado su director, con la documentación sobre ETA que Francia ha entregado a España y que actualmente está siendo estudiada por la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad.

Toda esta información se concentrará en un espacio documental del Centro Memorial que será referente del terrorismo de ETA para los investigadores, ha concluido Domínguez.