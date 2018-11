Delgado: La Abogacía no ha cambiado de postura en su acusación en el "procés"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha defendido hoy que la Abogacía del Estado "no ha cambiado de postura" al acusar por sedición en el "procés", "otra cosa diferente", ha recordado, es lo que hizo el PP, que después de decir el exministro Cristóbal Montoro que no hubo malversación rectificó a petición del Supremo.

"No hay un cambio, la Abogacía hasta el 2 de noviembre no formula escrito acusación, por tanto no hay un cambio de postura", ha sostenido Delgado al responder a la pregunta que le ha formulado en el Pleno del Congreso el diputado del PP Emilio del Río, que ha pedido a la ministra aclarar, "sin su tono pendenciero habitual", los motivos por los que la Abogacía ha acusado por sedición en lugar de por rebelión como ha hecho la Fiscalía General del Estado.

En su primera intervención, la ministra, sin querer responder al comentario que ha hecho el diputado sobre su tono, se ha limitado a decir: "La Abogacía General del Estado ha formulado un escrito de conclusiones provisionales basado en estrictos criterios jurídico técnico penales".

"Eso es mentira", le ha espetado Del Río, al afearle que los funcionarios de la Abogacía personados en este procedimiento se negaron a firmar el escrito de acusación, que finalmente firmó "obedeciendo a sus órdenes" la jefa del departamento penal, "cargo que usted ha nombrado".

Para el diputado popular ese cambio de criterio es una cesión "gravísima" ante el independentismo y una "muestra de su indigencia democrática e institucional por haber dejado tirados a los fiscales", que acusan por rebelión, y todo ello después de "haberse puesto de lado de los jueces belgas y no del juez Llarena", el magistrado del Supremo que ha instruido la causa del "procés".

Por eso le ha preguntado si ese es "el pago por el voto de los independentistas a la moción de censura" o "el gesto a los independentistas que les pidió el señor (Pablo) Iglesias para que haya presupuestos y no haya elecciones en España" y si es también para ir "preparando el terreno para el indulto".

La ministra, que ha tenido también que volver a escuchar de boca del diputado del PP referencias a su conversación con el excomisario José Manuel Villarejo, le ha replicado que no iba "a entrar en ese juego" y le ha señalado que su discurso partía de "una premisa equivocada, malintencionada o por desconocimiento".

Ha recordado en este sentido, que el PP "primero no se iba a personar (en el procedimiento), después solo por malversación y luego Montoro dice que no hay malversación" lo que provocó que le tuviera que preguntar al exministro de Hacienda "hasta el propio Llarena" y "tuvo que rectificar".

Para Delgado todo se ciñe a "un debate jurídico" en el marco del procedimiento penal, y, tras defender a la "magnífica" abogada del Estado que dirige actualmente este órgano, ha señalado que esta "tiene su propio criterio, que en este caso coincide con el de la ministra".

"Dejen de mentir y de creer que los demás actuamos como ustedes en este lodazal y en este barro", ha continuado Delgado para reiterar que se ha actuado desde criterios técnico jurídicos, "y así actuamos en consecuencia de la ley de la norma y del Código Penal", ha concluido.