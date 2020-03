Delgado da cuenta al Consejo Fiscal y a las asociaciones mayoritarias de sus decisiones por la pandemia

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha mantenido este viernes una reunión de forma telemática con los nueve vocales electivos del Consejo Fiscal, quienes representan a todos los integrantes del Ministerio Fiscal y a las dos asociaciones mayoritarias de la carrera (Asociación de Fiscales (AF) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), a quienes ha dado cuenta de la actuación desplegada por su departamento desde el inicio de la pandemia por covid-19.

En la reunión no ha estado presente ningún representante de otra asociación que es más minoritaria, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) cuyos integrantes ha anunciado que si este viernes no llegan los equipos de protección "amparará expresamente" a cualquier fiscal que decida "interrumpir su actividad o dejar de acudir al puesto de trabajo o juzgado", acogiéndose a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esta postura no es compartida por las asociaciones mayoritarias.

En cuanto a los participantes en el encuentro la Fiscalía General ha señalado en un comunicado que Delgado ha contado con la receptividad y colaboración de las dos asociaciones profesionales mayoritarias de la Carrera, a las que agradece su "espíritu constructivo de servicio público".

Por otra parte, Delgado ha celebrado esta semana dos reuniones por vía telemática con los fiscales de Sala especialistas y de los cinco órdenes jurisdiccionales. En estos encuentros se coordinó la actuación de los fiscales en sus respectivas áreas de actuación, quienes le informaron de la incidencia de la crisis sanitaria en el ámbito de sus correspondientes departamentos.

Se acordó además documentar " tanto una radiografía de la situación actual como una perspectiva de futuro, según informa la Fiscalía en una nota.

Desde el primer momento de esta crisis, la Fiscalía General del Estado "ha pretendido asegurar la prestación del servicio público que compete al Ministerio Fiscal y proporcionar a toda la ciudadanía la respuesta que de la Fiscalía se espera, tanto en la tutela de los colectivos más vulnerables como en el aseguramiento de los servicios esenciales de la justicia", añade la nota.