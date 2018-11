Delgado dice que el PP lleva en el ADN la "corrupción" y que está en "descomposición"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado este sábado que el PP lleva en el ADN la "corrupción", pues tiene una corrupción "sistémica", y que es un partido que está en "descomposición", lo que en su opinión se "refleja día a día en el Parlamento".

"Todos sus tesoreros han estado investigados e imputados y algunos condenados por corrupción, lo que significa que es corrupto y está en descomposición", ha afirmado Delgado, quien considera que esto se refleja día a día en el parlamento, "pues no se discuten políticas, acciones ejercicio de responsabilidad de la oposición, sino que se discuten mentiras, insultos y descalificaciones". Al respecto, la titular de Justicia cree que se está trabajando "contra la convivencia, y eso genera inseguridad porque degrada las instituciones".

Delgado, que ha participado en Castellón en el Foro de Debate Municipal del PSOE 'La seguridad en nuestras ciudades' junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha comenzado su intervención señalando que era un "honor" estar hoy en Castellón y que "estar cerca del PP es un poco tóxico".

La ministra ha criticado que cuando accedieron al Gobierno se encontraron con ministerios "paralizados, no se ejecutaban políticas y no se trabajaba", así como con una "degradación institucional, algunas instituciones en descomposición y falta de actuación ejecutiva porque la corrupción impedía que se trabajase, y afectaba a la ciudadanía, ya que nadie trabajaba para los ciudadanos".

Cuando por esa corrupción "se tuvieron que ir", según Delgado, el Gobierno de Sánchez lo que puso sobre la mesa "fue fundamentalmente decencia, exigió trabajo, responsabilidad, servicio público, ciudadanía". "Nos dijo que este es un gobierno feminista, igualitario, de la ciudadanía, decente, y que íbamos a apostar por la cohesión territorial y social, por favorecer la convivencia y dejar una España de la que nos sintamos orgullosos", ha añadido.

VIOLENCIA DE GÉNERO

La ministra también se ha referido a la violencia de género para recordar a las víctimas que han muerto, "pues ya son 972 desde 2003, y este año 44". En esta línea, ha apuntado la necesidad de reivindicar una política de igualdad, "que es lo más eficiente para la seguridad de las mujeres". En materia de seguridad, ha subrayado que el PP "no hizo nada", así como en justicia, pues "estaban preocupados por sus negocios y sus bolsillos y por tapar la corrupción".

"El Gobierno de Sánchez es decente y de ministras, y cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política, y eso es lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez", ha defendido la ministras. Delgado se ha referido a la seguridad de los más vulnerables y de las mujeres, y ha manifestado que la actuación en cinco meses del Gobierno ha sido más que en seis años de gobierno del PP, "con 410 medidas de desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, lo que supone la seguridad de miles de mujeres".

Asimismo, ha recordado algunas medidas que está llevando a cabo el Gobierno, como la ley contra los delitos contra la violencia sexual "para que no se vuelva a producir casos como el de la Manada y que las chicas cuando vayan por la calle no tengan miedo".

Además, Delgado, que ha visitado antes de su intervención las exhumaciones que se están llevando a cabo en el cementerio de Castellón, ha destacado la creación de una codirección general de memoria histórica, "pues había que dignificar a las víctimas del franquismo, ya que esto es cuestión de decencia, solvencia democrática, libertad, de pasado y de futuro, de podernos mirar a un espejo como demócratas y ciudadanos".

La ministra de Justicia ha recordado los 40 años que va a cumplir la Constitución, "el periodo más pacífico de nuestra historia, que nos ha permitido vivir en paz y convivencia gracias al consenso y esfuerzo de todos". Al respecto ha dicho que "se puede cambiar, mejorar, pero nos hemos dado derechos y libertades que tenemos que mantener con dignidad".

En esta línea, ha lamentado que cuando se piden políticas de Estado la oposición "es incapaz de hacerlas". "El Gobierno de Sánchez trabaja por la seguridad en libertad, con leyes que respetan los derechos y las libertades", y ha recordado que se está estudiando la reforma de ley mordaza. "Hubo normas que supusieron retroceso de derechos y libertades que son las que generan inseguridad jurídica", ha agregado.

Por otra parte, Delgado ha señalado que recuperarán la jurisdicción universal "como un arma contra la impunidad y vamos a trabajar para perseguir desde aquí los delitos de terrorismo yihadista". "Queremos un justicia más transparente, y esa no es la corporativa, sino aquella que garantiza a los ciudadanos la libertad, la seguridad y la igualdad", ha dicho.

ELECCIÓN DEL CGPJ

La titular de Justicia ha apuntado que los jueces, fiscales y magistrados están al servicio de la ciudadanía "porque la justicia emana del pueblo, que tiene algo que decir respecto de la justicia". Ha puesto como ejemplo el sistema de elección de los miembros del CGPJ "que tiene una parte muy importante de control desde el parlamento, porque el parlamento representa la soberanía popular, y es bueno que el pueblo hable en relación a justicia y al poder judicial". "Esto creo que satisface unos espacios de justicia y seguridad importantes", ha añadido.

Finalmente, ha recordado que para 2019 habrá ocho nuevos órganos judiciales en la Comunitat Valenciana, y que se están ajustando las necesidades para dotar de jueces y fiscales a la administración de justicia. "Estoy convencida de que este cambio en Castellón y en la Comunitat Valenciana se extenderá a toda España y el Gobierno decente de Sánchez extenderá su trabajo en todos los rincones de nuestro país", ha concluido.

PUIG: LA SEGURIDAD "NO ES PATRIMONIO DE LA DERECHA"

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha indicado que Delgado está realizando una "gran labor", ha explicado que la seguridad "no es patrimonio de la derecha, igual que la justicia tampoco lo es, por eso ahora quieren que vuelva a serlo", y ese --ha dicho-- "ese debate, después de la traición que ha hecho a la convivencia el PP, lo vuelven a reintroducir porque lo que ahora ha significado el cambio en la elección de los miembros del CGPJ fue un avance democrático porque antes ya se elegían como quieren volver a elegirlos ahora".

"Si no se entiende que un poder fundamental como es la justicia surge de la voluntad popular, es evidente que hay un problema de calidad democrática, y que el PP haya intentado instrumentalizar la justicia y no haya aceptado un acuerdo para avanzar, es evidente que no podemos caer en la trampa de un debate superado", ha finalizado.