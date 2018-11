Delgado dice que el PP se dedica a "tapar sus vergüenzas" por los casos de corrupción

Delgado ha rechazado en el Congreso de los Diputados la acusación del PP de tener una "doble personalidad" y no satisfacer las demandas de las asociaciones judiciales y fiscales que ella misma reivindicaba antes de estar en el Gobierno. En este sentido, ha dicho que los 'populares' no pueden pedir responsabilidades porque cuando estaban al frente del Ejecutivo solo se dedicaron a "tapar sus vergüenzas" por los casos de corrupción que les salpicó.

Así lo ha dicho en la sesión de control al Gobierno en el que el portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene "un problema de doble personalidad" porque los ministros "dicen una cosa cuando no estaban aquí o cuando estaban en la oposición". Ha continuado dirigiéndose directamente hacia Delgado y ha afirmado que ahora que "está en Ministerio incumple lo que usted reivindicaba en la huelga".

"Esto es normal cuando ustedes tienen un presidente que unas veces hace de doctor Sánchez y otras de Míster Z Pedro", ha añadido.

Ante estas afirmaciones, la titular de Justicia ha sugerido a Hernando que cambie la "técnica" de ir al Hemiciclo a "mentir, a calumniar y a injuriar amparado por la inviolabilidad" porque demuestra el "proceso de descomposición" en el que, a su juicio --y como ha dicho en otras intervenciones--, se encuentra el PP.

En esta línea, le ha instado a que no pida "responsabilidades" a los demás alegando que el Gobierno de Mariano Rajoy no pudo hacer su trabajo debido a la "corrupción". "No han trabajado por este país, por España. Se han dedicado durante muchos años a tapar sus vergüenzas".

((Habrá ampliación))