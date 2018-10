Delgado reprocha al PP que use las sesiones de control para "erosionar" y "echar" al Gobierno de Sánchez

Así ha contestado Delgado a las respuestas formuladas por dos diputadas del PP en la sesión de control, ambas relacionadas con su comparecencia el pasado 10 de octubre en la comisión de Justicia de la Cámara Baja tras la filtración de los audios de una conversación que mantuvo en 2009 con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

"¿Se reafirma la ministra de Justicia en que no ha mentido?", ha preguntado la portavoz en materia de los 'populares', María Jesús Moro, quien ha asegurado que desde que se hicieron públicas las grabaciones Delgado ha intentado "ocultar su trapicheo" con el expolicía. También, ha asegurado que en esa comparecencia de la semana pasada la responsable de Justicia mintió "reiteradamente con luz y taquígrafo" e "hizo de todo salvo informar con transparencia"

"Si me reafirmo, no he mentido", ha aseverado Delgado, que ha continuado diciendo que "esto no es una sesión de control". "Pretenden hacer una erosión al Gobierno, pretenden echar el Gobierno legítimo como sea" y para ello se "repite" y se "reitera" en "mentiras, manipulaciones, noticias falsas".

En este sentido, ha instado al Grupo Parlamentario Popular a "hablar de otras cosas" como la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que marca los plazos de la instrucción. Sobre esto ha recordado que su presidente, Pablo Casado, prometió a las asociaciones judiciales su apoyo y, sin embargo, al día siguiente el partido pidió una ampliación del plazo de enmiendas.

"Ustedes no saben hacer política porque a ustedes en seis años se les ha olvidado", ha concluido la ministra.

((Habrá ampliación))