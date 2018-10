Delgado asegura que la autonomía de la Fiscalía "es una línea roja" para el Gobierno

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha garantizado hoy que el respeto a la independencia y autonomía de la Fiscalía representa una "línea roja" para el Gobierno socialista, y ha reiterado a ERC y a En Comú Podem que el Ejecutivo no puede dar instrucciones de ningún tipo en el caso abierto por el "procés".

Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar su relación con el excomisario José Manuel Villarejo tras la filtración de audios grabados en una comida que compartió en 2009 con él, Delgado también se ha referido a la causa que sigue el Tribunal Supremo a petición de varios grupos.

La ministra no ha entrado a valorar ni la situación procesal de nueve líderes independentistas que se encuentran en prisión preventiva ni la actuación de la Fiscalía en este asunto porque, ha dicho, "el Ministerio de Justicia no puede dar instrucción alguna a los fiscales ni a la Fiscalía".

Aunque desde Unidos Podemos Jaume Moya ha señalado que no piden romper con la independencia de la Fiscalía, ha recordado a la ministra que el Gobierno tiene en su mano trasladarle "orientaciones generales" si el Ejecutivo cree, como han señalado algunos de sus miembros, que la prisión preventiva es una medida desmesurado o que la acusación de rebelión es exagerada.

Aparte de esas "orientaciones", ha sugerido que el Gobierno también puede "sugerir el impulso de medidas alternativas" posteriores al juicio como el indulto, sobre el que su grupo estaría dispuesto a sentarse a hablar.

Por su parte, Ciudadanos le ha instado a desautorizar a los miembros del Gobierno que han cuestionado la prisión provisional de los líderes independentistas o que han hablado de un posible indulto, pero la ministra no ha querido entrar en las manifestaciones de sus compañeros y se ha limitado a insistir en que "este Gobierno está siendo extremadamente escrupulosa con el respeto a la independencia judicial".

También la diputada de Esquerra Republicana Carolina Telechea ha recordado a la ministra que el Ejecutivo "dispone de mecanismos como la Abogacía del Estado" y le ha precisado: "No me diga que el Gobierno no puede hacer nada porque no es cierto".

Delgado ha reconocido que "el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, está personado en la causa" y está atento al examen jurídico que este órgano "está realizando sobre los delitos para formular su escrito de acusación".

La ministra ha atacado directamente al anterior Gobierno al decir que "sí que traspasó esa línea roja" con la Fiscalía y que bajo su mandato hubo "enormes episodios" con los que se pretendía dar instrucciones a miembros de la Justicia.

Una acusación "muy grave" a juicio de la portavoz del PP, María Jesús Moro, que ha presentado una protesta y le ha instado a retirar la acusación, si bien la ministra no ha aceptado porque, ha dicho, "ha habido manifiestos actos" por parte del Gobierno del PP para que "jueces y fiscales tomasen una instrucción política".