Delgado niega cualquier relación profesional con Villarejo cuando fue fiscal

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado hoy que no tuvo "ninguna relación profesional" con ningún asunto que haya llevado el excomisario José Villarejo en la Audiencia Nacional mientras ella era fiscal allí y ha tachado de "radicalmente falso" que mantuviera una cita con él.

Delgado ha tardado poco más de dos horas en responder personalmente a la información publicada por "El Confidencial", que señala que la Audiencia Nacional investiga si hubo una cita entre Villarejo y la hoy ministra cuando ésta era fiscal.

Según ese diario, el juez Diego de Egea y la Fiscalía Anticorrupción han descubierto una anotación en la agenda de Villarejo sobre un presunto encuentro con Delgado para recabar su apoyo en beneficio del empresario naviero Ángel Pérez-Maura, inmerso en un proceso de extradición que se tramitaba en la Audiencia Nacional.

Antes de que hablara Delgado ya había reaccionado su Ministerio, que había señalado en una escueta comunicación a los medios que, "mientras ejerció como fiscal de la Audiencia Nacional, ni concertó ni mantuvo cita alguna con el comisario citado en la información, con el que nunca ha tenido relación de ningún tipo".

"No he tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el excomisario Villarejo en la Audiencia Nacional mientras yo he desempeñado allí mi trabajo como fiscal", ha manifestado Delgado después con rotundidad a los periodistas, tras inaugurar un curso en el Centro de Estudios Jurídicos.

Ha recalcado asimismo que es "radicalmente falso" que haya mantenido un encuentro con él, como lo es que interviniera en el proceso de extradición de Pérez-Maura, reclamado por Guatemala.

La ministra ha destacado que ese extremo podía ser comprobado en la propia Audiencia y la Fiscalía de ese tribunal ha emitido un comunicado para confirmar que no intervino en ese caso, "de acuerdo con la documentación obrante en la causa y las constancias informáticas de Fiscalía".

"La intervención de los fiscales en el procedimiento se llevó a cabo con la misma profesionalidad, rigor y competencia que vienen desarrollando todos los fiscales de la Audiencia Nacional en los difíciles, complejos y delicados asuntos que tienen asignados", subraya Carballo.

Sin entrar en el fondo del asunto, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha estimado que "la ministra se ha metido en un callejón sin salida, ella solita y sin que nadie se lo pida" y ha advertido de que como se compruebe que "sí existe alguna reunión o algún conocimiento va a tener un problema grave".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha hecho público también un resumen con los "hitos procesales" del caso de Pérez-Maura, que concluyó el pasado 21 de mayo cuando la Sección Cuarta de lo Penal denegó su entrega a Guatemala.

La causa comenzó en 2016, cuando Guatemala solicitó a través de Interpol detener a cinco personas, entre ellas el empresario español, acusadas de participar en una red corrupción relacionada con el pago de sobornos en la adjudicación de un contrato para la ampliación y gestión de un puerto.

El caso llegó a archivarse provisionalmente porque Guatemala no entregó a la Audiencia la documentación requerida en los plazos legales y Pérez-Maura no compareció ante el juez hasta febrero de este año.

Se opone a ser extraditado y las actuaciones se elevan entonces a la Sala de lo Penal, que en marzo trasladó a la Fiscalía el expediente, para que informara a favor o en contra de la entrega, y que en mayo celebró la vista de extradición, finalmente denegada.

Según "El Confidencial", Pérez-Maura fue uno de los clientes de Villarejo, que se encuentra en prisión provisional investigado por una larga lista de delitos, como cohecho, blanqueo de capitales, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.