Denuncian la desaparición de un líder estudiantil nicaragüense en medio de la crisis

La líder estudiantil nicaragüense Zayda Hernández se encuentra desaparecida desde hace 24 horas cuando intentaba participar en un plantón en el que exigieron justicia para los opositores asesinados en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril del año pasado, denunció este sábado la Coalición Universitaria.

La también dirigente estudiantil Valezka Valle dijo en rueda de prensa que Hernández fue "secuestrada por la Policía Orteguista" en los alrededores de la Catedral Metropolitana de Managua, en donde se reunieron el viernes decenas de opositores para reclamar justicia por la muerte del reo nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, que murió de un disparo a manos de un guardia en prisión.

Valle, que pertenece a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación con la que esperan superar la crisis, dijo que tanto la Presidencia de la República como la Policía Nacional "han dicho que no la tienen secuestrada".

Sin embargo, aseguró que un testigo, que omitió su nombre por razones de seguridad, vio cuando la policía la detuvo y la subió a una patrulla.

Además, dijo que en las redes sociales circula un video en la que aparece la dirigente estudiantil, junto a otros dos mujeres, caminando rumbo a la Catedral en medio de policías y que después no se supo de ellas.

Minutos antes de su desaparición, Hernández publicó un video en la red social de Facebook a las 12.42 horas del viernes (18.42 GMT) en la que informaba que la "Policía sandinista se encuentra en este momento rodeando todo el perímetro de la Catedral de Managua".

"Una simple manifestación es motivo suficiente para un despliegue policial. Están ubicados en cada entrada del templo interrogando a todos los que quieren ingresar", anotó.

Según Valle, los familiares de la líder estudiantil han visitado las delegaciones policiales de Managua donde les han dicho que no se encuentra, por lo que no descartó la tengan encerrada en alguna casa particular.

"Responsabilizamos al Estado dictador de Nicaragua de cualquier cosa que le pueda pasar a Zayda Hernández", señaló.

Asimismo, Valle dijo que ella y Justina Orozco, también dirigente estudiantil y miembro de la Alianza Cívica, han recibido amenazas de desconocidos que simpatizan con el Gobierno en la que les advierten que después de la desaparición de Hernández, siguen ellas dos.

"Nos dicen que tenemos los días contados", denunció.

La Policía Nacional aún no se ha referido a la denuncia de desaparición de la estudiante ni a esas amenazas.

Nicaragua enfrenta su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 325 muertos desde abril del año pasado.

Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

La CIDH también cuenta al menos 809 "presos políticos", más del doble de los que reconoce el Gobierno, que lo denomina "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".