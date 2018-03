Denuncian al expresidente de Ecuador por facilitar la "delincuencia organizada"

El expresidente de Ecuador Rafael Correa fue denunciado hoy ante la Fiscalía General por el ex asambleísta César Montúfar quien le achaca "responsabilidad penal" al no haber evitado como funcionario público una cadena de hechos de corrupción que están siendo llevados a juicio desde el año pasado.

"Los artículos 322 de la Constitución y 42 del Código Integral Penal atribuyen responsabilidad penal no por cometer un delito sino por facilitar o no haberlo evitado", dijo a Efe el exasambleísta al argumentar que Correa es responsable de lo ocurrido en Ecuador en los últimos años.

Montúfar, presidente del Movimiento Concertación, explicó que no se habla de "comisión directa del delito, sino de que las leyes, decretos y nombramientos" que hizo Correa en sus diez años de gobierno, entre 2007 y 2017, "facilitaron" que se cometieran.

"Denunciamos que deber ser investigado y denunciado el expresidente Rafael Correa y todos los altos funcionarios del Estado que lo acompañaron", manifestó tras interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

El ex asambleísta quien también ejerció la acusación particular contra el exvicepresidente Jorge Glas, condenado a 6 años de cárcel por el delito de asociación ilícita, insistió en que Correa es responsable "de esa banda delincuencial que hizo que en Ecuador la delincuencia y la corrupción no fueran hechos aislados, sino estructurales y sistémicos".

Entre los funcionarios que deben ser investigados, según él, enumeró además de a Glas, al exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; al excontralor Carlos Pólit, al actual presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y al propio fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.

Conocido como uno de los opositores del expresidente, Montúfar abundó en sus declaraciones a Efe que el punto que propone es "determinar que todas las denuncias" del último año "más que hechos aislados corresponden a un esquema estructurado y tipificado dentro del delito de delincuencia organizada".

"Hay un patrón y es que se cambió la ley y se permitió que esos hechos se dieran", concluyó.