Denunciante de Gürtel dice políticos ordenaron a la red facturar ilegalmente

El exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, responsable de las grabaciones que destaparon el caso Gürtel, ha dicho hoy en el juicio que las empresas de la red "tenían que realizar facturas falsas para poder cobrar de la Comunidad Valenciana" y que la orden partía de "responsables políticos".

"Te van a matar con lo de Valencia", le dijo Peñas al presunto número 2 de la trama, Pablo Crespo, cuando este le contó que debían girar a empresarios facturas falsas procedentes de actos electorales para el PP valenciano en las campañas de 2007 y 2008.

Así lo ha manifestado Peñas durante su declaración testifical en el juicio a la rama valenciana de Gürtel, que celebra la Audiencia Nacional, y donde está previsto que declaren también hoy los expresidentes de la Generalitat y de las Cortes Valencianas, Francisco Camps y Juan Cotino, respectivamente.

Según la versión de Peñas -pendiente de sentencia por el juicio a la primera época de Gürtel-, Crespo tuvo una conversación con Cándido Herrero (exgerente de Orange Market, filial valenciana de la red) en la que se habló de la forma con la que debían cobrar la deuda contraída con el PP por actos electorales.

"Les hacían facturar cosas que ellos no habían hecho y tenían que usar sus empresas tal y como les decían los responsables políticos", ha dicho Peñas.

El exconcejal ha señalado que tenía "conocimiento directo o indirecto" de que las empresas de Francisco Correa -presunto líder de la Gürtel- tenían que hacer facturas falsas para cobrar de la Comunidad Valenciana y que Isabel Jordán, gestora de las mercantiles del cabecilla, también le reveló que le "hacían" elaborar "facturas a la Comunidad Valenciana".

Según Peñas, Correa hablaba "en líneas generales" de "lo que para ellos suponía tener que cobrar de una forma que no se debía" y que implicaba "facturar actos de un partido a una administración pública o a empresarios".

A preguntas de la Fiscalía, ha apuntado al exvicepresidente de Repsol YPF y presunto blanqueador de la trama, Ramón Blanco Balín, como la persona encargada de llevar "los temas económicos de las empresas" y quien "tomó el testigo del señor Luis de Miguel", considerado el arquitecto financiero de la evasión de capitales de la Gürtel.

Ha señalado que Blanco Balín, acusado en este procedimiento, tenía bastante relación con Correa, con quien hacía viajes a Miami (Estados Unidos) y llegó a hacer negocios en Boadilla del Monte (Madrid).

Peñas ha comentado que grabó conversaciones entre los implicados en la trama desde 2005 hasta 2007, en las que "hablaban de generar facturas sobre trabajos que no habían realizado".

Aunque no forma parte de este procedimiento, ha dicho que los problemas de las empresas para cobrar en Valencia se habían producido también en la Comunidad de Madrid y ha relatado que en una de las últimas grabaciones de 2007, alguien le llamó para "intentar cobrar a la Comunidad de Madrid 2 millones de euros que no querían pagar".

"Correa me dijo que me iba a dar un dossier donde estaban todos los actos facturados a la Comunidad de Madrid y que no querían pagar y había que ir a hablar con el señor (Alberto) López Viejo -exconsejero madrileño-".