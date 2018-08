Desalojan a una familia por un "chiste" sobre el atentado a Maduro, según la oposición

El opositor Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) denunció hoy que autoridades de Caracas desalojaron a una familia de un complejo residencial -subsidiado por el Gobierno- después de que uno de los ahora desahuciados hiciera un chiste sobre el fallido atentado contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

"El Gobierno de Distrito Capital procedió a desalojar por la fuerza a una familia que habitaba uno de los apartamentos porque un miembro de la familia, en un chat del conjunto residencial, realizó un chiste sobre el supuesto atentado", dice un comunicado del FAVL.

Según el Frente, que agrupa a partidos opositores y organizaciones de variada índole, la familia "fue amenazada físicamente" y les robaron algunos de sus muebles durante el desahucio.

"Este indignante acto de violencia contra una humilde familia venezolana a todas luces obedece a una deliberada e intencional política de estado con el objeto de sembrar terror, miedo al pueblo para que este no se atreva a reclamar o exigir derechos", agregó el Frente que ponderó el hecho como "terrorismo de Estado".

Varios medios locales reseñaron el desalojo y en redes sociales ha circulado un vídeo que muestra imágenes de lo que sería este hecho, registrado en el urbanismo "Ciudad Tiuna", en el sur de la capital venezolana.

Una mujer que se identifica como Limbania Ramírez y que habla entre lágrimas durante el desalojo asegura en el vídeo que la medida se debe a que su esposo se burló del atentado contra Maduro ocurrido el pasado sábado y del que salió ileso.

"Me dicen que me están desalojando porque (...) mi esposo hizo un comentario, se dijo a reír pues en un chat, aquí en lo vecinos de la 10, donde se reían del supuesto magnicidio", relata la mujer que denunció haber recibido amenazas por parte de personas cercanas a la chavista Carolina Cestari, jefa de Gobierno del Distrito Capital.

"Me están amenazando que si no me voy me puede pasar algo (...) que si yo no me iba me iban a matar (...) unos hombres que andaban con Carolina Cestari", dijo Ramírez.