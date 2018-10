Destituido juez peruano acusado de corrupción se fuga a España, según medios

El destituido juez del Supremo peruano César Hinostroza, investigado por liderar presuntamente una gran red de corrupción en la Judicatura, se fugó a España, informó hoy el diario El Comercio, que citó fuentes del Gobierno de Lima.

Según la información, las fuentes oficiales peruanas señalaron que Hinostroza ingresó este miércoles en territorio español a través del aeropuerto de Madrid a las 20.43 hora local.

El diario señaló que la información fue proporcionada a Perú por las autoridades aduaneras de España.

La emisora RPP Noticias confirmó la información y señaló que fuentes oficiales locales también le confirmaron que Hinostroza se encuentra en Madrid.

Los medios indicaron que en España está desde el pasado 11 de octubre la esposa de Hinostroza, Gloria Gutiérrez Chapa.

El abogado de Hinostroza, Manuel Amat, había insistido este martes en que su patrocinado permanecía en el país, si bien la Policía judicial acudió a su domicilio y no lo localizó.

El magistrado salió del país, al parecer, por una vía irregular, ya que el Poder Judicial había emitido una orden de arraigo durante cuatro meses, emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que fue ratificada el 22 de agosto pasado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y vencía en noviembre próximo.

La fuga de Hinostroza se confirmó un día después de que se descubriera que el Congreso tardó doce días en enviar al Ministerio Público un expediente de acusación constitucional aprobado por el pleno, que destituyó e inhabilitó por diez años al magistrado.

Al enterarse de esta dilación, el presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry, anunció que pedirá a la mesa directiva la destitución del oficial mayor del parlamento, así como del director general y de la jefa de gabinete de asesores.

Salaverry manifestó su indignación porque el documento no fue remitido a pesar de que él había ordenado que se hiciera inmediatamente, aunque varios parlamentarios apuntaron hoy que si se comprueba la negligencia él debería dimitir.

El presidente del Congreso se defendió hoy de esa acusación y arremetió contra los legisladores de su propio partido, Fuerza Popular, quienes dilataron durante varias semanas el debate y votación de la destitución de Hinostroza, al que incluso exculparon en primera instancia.

"Me llama poderosamente la atención que justamente aquellos congresistas que defendieron a capa y espada a estos procesados para que no se les denuncie y no se incluya en crimen organizado, me quieran responsabilizar a mí de la fuga", sostuvo.

Tras conocerse la información de la fuga, congresistas de diferente bancadas manifestaron su indignación y pidieron que se convoque de inmediato al ministro del Interior, Mauro Medina, para que explique cómo el destituido magistrado logró salir del país.

Otros legisladores también han señalado que la responsabilidad recae en el fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, quien permanece en el cargo a pesar de que también ha sido acusado de tener vínculos con la red de corrupción en la Judicatura.

Hinostroza, que presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, era el juez de mayor entidad de "Los cuellos blancos del puerto", nombre de un grupo de altos magistrados que integraban una presunta red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que también participaban políticos y empresarios.