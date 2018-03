Di Maio reclama ser primer ministro de Italia y Salvini rechaza imposiciones

El líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi di Maio, pidió hoy ser primer ministro de Italia al haber sido el partido más votado en las últimas elecciones, mientras el secretario de la Liga Norte (LN), Matteo Salvini, rechazó imposiciones al respecto.

"Como dijimos durante la campaña electoral, ha acabado la época de los gobiernos no votados por nadie. El primer ministro debe ser la expresión de la voluntad popular", escribió Di Maio en su blog.

El candidato del M5S defendió presidir el próximo Gobierno porque así lo ha querido más del 32 % de los italianos, frente al 17 % que votó por Salvini y el 14 % por el aspirante de Forza Italia, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

Por su parte, el hasta ahora gobernante Partido Demócrata (PD) logró cerca del 18,8 %.

"No me empecino por una cuestión personal, sino de credibilidad de la democracia. Es la voluntad popular lo que cuenta y haré de todo para que sea satisfecha", avanzó Di Maio.

Este político ha señalado que se reunirá con los dirigentes de los partidos para ver cuáles estarían dispuestos a apoyarle, antes de que el jefe del Estado italiano, Sergio Mattarella, de inicio a la ronda de consultas, previsiblemente el 3 de abril.

De los comicios del pasado día 4 en Italia surgió un escenario de fragmentación política, pues ningún partido obtuvo suficiente mayoría para gobernar en solitario, por lo que serán necesario los pactos.

Estas negociaciones ya han surtido efecto en la elección de la presidencia de las cámaras del Parlamento: el M5S consiguió la Cámara de los Diputados gracias al apoyo de la derecha y esta logró el Senado con el espaldarazo del Movimiento Cinco Estrellas.

Tras el reparto del Parlamento, el M5S y la derecha capitaneada por la LN buscan convergencias programáticas para gobernar, pero Salvini reclamó hoy que en las negociaciones no se empiece con imposiciones sobre el primer ministro.

"Si Di Maio dice 'o soy primer ministro o nada', no es el modo más apropiado de comenzar (...) No puede ir al Gobierno diciendo 'o yo o nada', si no, qué negociación es", dijo al programa "Porta a Porta" de la RAI que se emitirá esta noche.

En declaraciones adelantadas por los medios, Salvini aclaró que en un hipotético Ejecutivo del M5S y la derecha "está absolutamente claro" que no podrá ser excluida Forza Italia, el partido del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, muy criticado por el Movimiento Cinco Estrellas durante los últimos años.

El líder de la formación ultraderechista aseguró que durante las negociaciones "propondrán al M5S una idea de Italia que no dure cinco meses, sino cinco años", y apuntó que no impondrá su programa.

Afirmó que hará "todo lo posible para formar un Gobierno serio lo antes posible", operativo probablemente "dentro de un mes".

Salvini ya había adelantado que, aunque se siente "preparado" para ser primer ministro, no impondrá ejercer ese rol, que en otras ocasiones ha pedido para la coalición de derechas, y no excluyó ser ministro del Interior.

El principal encargado del Partido Demócrata tras la dimisión del secretario Matteo Renzi, Maurizio Martina, vaticinó ante los micrófonos de SkyTG24 que habrá un Gobierno entre el M5S y la Liga.

Esta formación ya ha avanzado que hará oposición, tras gobernar los últimos cinco años.