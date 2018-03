El padre de Diana Quer dice que derogar la prisión permanente costará votos

El padre de Diana Quer se ha mostrado decepcionado tras finalizar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para intentar convencerlos de que no deroguen la prisión permanente, al afirmar que ninguno le ha ofrecido una alternativa a esta pena, cuya derogación "les costará muchos votos".

Juan Carlos Quer se ha referido así ante los medios al término de una reunión con el PNV, precisamente el grupo que ha impulsado a través de una proposición de Ley la derogación de la prisión permanente revisable, actualmente en vigor y sobre la cual todavía se debe pronunciar el Tribunal Constitucional (TC).

El padre de Diana Quer se ha reunido con la formación vasca en representación de la plataforma ciudadana "No a la Derogación de la Prisión Permanente Revisable", que cuenta con casi tres millones de firmas, según sus datos, recogidas en apenas dos meses en apoyo a su reivindicación.

Tras el encuentro, ha lamentado que ni PSOE, ni Podemos, ni PDeCAT, ni Compromís ni el PNV les han ofrecido una alternativa a la derogación de la prisión permanente para "proteger a menores y jóvenes de delincuentes extremadamente peligrosos que sin manifestar arrepentimiento alguno salen de las cárceles y reiteran su actividad delictiva" pues "la única respuesta obtenida es que no hay respuesta".

"No existe en este momento por parte de estos grupos de la oposición propuesta efectiva, lo cual debería llevar a una reflexión para esperar al Tribunal Constitucional", ha destacado. "Me voy decepcionado porque no ofrecen alternativa alguna", ha añadido.

Además, ha advertido a los partidos favorables a su derogación de que "les va a costar mucho a sus votantes y a las bases" entender esta decisión sin esperar al pronunciamiento del TC.

Especialmente al PSOE, ha dicho, pues fue este partido el que elevó un recurso de inconstitucionalidad, por lo que "lo coherente y prudente sería que cuando se apela al TC no se pronuncie antes".

Por eso en la víspera de que se debatan en el Congreso las enmiendas a la totalidad de Ciudadanos y PP presentadas a la proposición de ley que pide derogar la prisión permanente revisable y que previsiblemente serán rechazadas, el padre de Diana Quer ha querido dejar claro que seguirán elevando "el clamor ciudadano".

"El mensaje de estos niños y jóvenes es tan potente que evitaremos sí o sí que se derogue esta prisión permanente revisable", ha subrayado Juan Carlos Quer.

Mañana él presenciará el debate desde la tribuna junto al padre de Marta del Castillo, la madre de Yéremi Vargas, el padre de Mari Luz Cortés y la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, quienes, según ha afirmado el propio Quer, serán recibidos por la presidenta del Congreso, Ana Pastor.