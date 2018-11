Díaz valora Andalucía como ejemplo del Estado de bienestar y Moreno afea que dependa del código postal

La presidenta de la Junta y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, ha defendido este lunes Andalucía como "referente" del Estado de bienestar, mientras que el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia, Juanma Moreno, ha afeado que la calidad de los servicios públicos dependa "del código postal" en el que vivan los ciudadanos.

Así lo han señalado en sus intervenciones durante el segundo bloque del de 'Servicios públicos esenciales y derechos básicos', donde la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado que el PSOE votará en la pasada legislatura en contra en el Parlamento andaluz para destinar un mínimo del cinco por ciento del PIB para educación, un siete por ciento para sanidad y un dos por ciento para servicios sociales.

Por su parte, el portavoz de Cs en Andalucía y candidato a la Presidencia, Juan Marín, ha advertido de que Andalucía se haya convertido gracias a la gestión del PSOE-A en "la mayor sala de espera de España". "Hay cosas que queman a los andaluces, 56 días para quenos atiendan y no es culpa de los profesionales".

SUSANA DÍAZ, CERSEY LANNISTER

El rifirrafe más llamativo de este bloque lo han protagonizado la presidenta de la Junta y la candidata de la confluencia que han traído a colación las comparaciones que durante esta pasada semana Adelante Andalucía ha realizado sobre sus líderes y los protagonistas de la saga de 'Juego de Tronos'.

Así, Rodríguez, que aparecía en un vídeo convertida en una de las protagonistas de esta ficción, en concreto como Daenerys Targaryen, más conocida como Khaleesi, ha acusado a la primera de ser "una gran experta" en los 'juegos de tronos' teniendo en cuenta que "dio un golpe de Estado dentro de su partido para poner a Rajoy en Moncloa". "Es como Cersey Lannister", la ha acusado en referencia a uno de los antagonistas principales de la saga de 'Juego de Tronos' que se caracteriza por ser intrigante y ambiciosa.

Rodríguez respondía así a Díaz que, en su turno de palabra, le reclamaba que "pusiera los pies en el suelo" ante las propuestas que presenta Adelante Andalucía para la próxima legislatura. "No dudo de su voluntad, pero ponga lo pies en el suelo. Esto no es Juego deTronos", le recriminaba.

"DEPENDENCIA: LA MAYOR COBERTURA DEL PAÍS"

Susana Díaz ha destacado que la comunidad andaluza cuente con la mayor sanidad pública del país y "más completa", que la educación tenga unos 100.000 docentes y ahora, ha propuesto la ampliación de la gratuidad de los libros, junto a la comunidad que desarrolla "la mayor cobertura del país" en dependencia.

Asimismo, tras señalar la necesidad de combatir contra la violencia machista y comprometerse a extenderla a otros ámbitos, como la libertad sexual, ha llamado a elegir "mantener y reforzar" el Estado de bienestar frente a los que quieren "desmantelar y volver a los recortes". "Los que hablan de cambio ofrecen disminuir la plantilla desanidad y educación, copagos y dejar a dependientes fuera del sistema", ha subrayado.

Por su parte, el candidato del PP-A ha criticado el "desahogo" de Díaz para decir que los servicios sociales andaluces son referentes y ha comenzado a sacar fotografías de instalaciones hospitalarias con deficiencias y gráficos para demostrar el bajo nivel de camas por pacientes. "Es un maquina de crear desigualdades", ha vuelto a insistir teniendo en cuenta que esta fue una de las ideas que ya presentó en el anterior debate en la RTVA como el mismo ha reconocido.

Tras reprochar "los golpes del pecho" del socialismo, ha llamado la atención sobre las personas que se manifiestan para pedir unos servicios básicos de calidad. "¿Qué creen que salen a tomar el fresco?", ha recriminado.

Moreno que ha dicho que el PSOE en sus casi 500 páginas de programa electoral "no tiene más propuestas que no sean desempolvar las de siempre" también ha insistido en la politización de la sanidad y la educación que el partido socialista ha llevado a cabo, y ha remarcado con ejemplos el periodo de tiempo tan extenso que pasa entre la solicitud de una cita y la misma.

Por último, ha asegurado que Díaz no haría una buena gestión de los servicios públicos "aunque tuviera todo el dinero del mundo", para añadir que "no es capaz de que tengamos la sanidad que nos merecemos". "Susana Díaz ha gestionado 199.000 millones en cinco presupuestos y no es capaz de garantizar los servicios que se merecen los andaluces", hacerrado.

"SERVICIOS SOCIALES EN MANOS DE LOS QUE ESTÁN EN LA CÁRCEL"

Por su parte, Marín se ha comprometido a devolver la gestión de los servicios públicos a los profesionales, tras insistir en la listas de espera y en que en Andalucía llegan las resoluciones de dependencia "cuando ya no está para el que se solicitaba". De igual manera, ha destacado que la región cuente con "la mayor tasa de abandono escolar" y la falta de oportunidades para los jóvenes en el mercado laboral.

También ha reprochado a Díaz y a Rodríguez que los servicios públicos estén "en manos de los que están en la cárcel por dar un golpe a la democracia". "Están muy calladas, se juegan los Presupuestos Generales del Estado (PGE), donde se garantizan los servicios públicos a los andaluces y no dicen nada. ¿No les parece inmoral que se negocian en la cárcel y en silencio dando la espalda a los andaluces?", ha cuestionado.

Por último, ha destacado en las propuestas de su partido un plan integral para sanidad, el refuerzo de la atención primaria, una ley de formación profesional dual y un pacto andaluz por la educación.

"EL MAYOR ESCOLLO ES LA CORRUPCIÓN"

En su turno de palabra, Rodríguez ha apuntado que "el mayor escollo" de la comunidad es la corrupción y ha preguntado a Marín sobre por qué apuesta por el partido de los ERE y el de la Gürtel. "Ciudadanos apuntala el bipartidismo, regeneradores poquito, más bienreproductores del partidismo", ha criticado.

De esta manera, ha criticado que se haya aprobado en este país que se pague la deuda que "un tratamiento contra el cáncer" o que se sigan "vendiendo" bajadas masivas fiscales "sin pensar que esos recursos son para garantizar los servicios sociales básicos".

Tras criticar que Marín nombre ya en el segundo bloque a Cataluña en un debate andaluz, ha defendido que por conseguir el salario mínimo interprofesional (SMI) iría "a Martes o a la luna si hace falta" y ha criticado la subida de 40 céntimos en las pensiones no contributivas, sobre todo a mujeres. "Anda que no han contribuido las mujeres", ha insistido.