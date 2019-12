Díaz Ayuso ve una "locura" que las diferencias entre PP y Vox en el Congreso afecten a gobiernos autonómicos y locales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este viernes de que es una "locura" que las diferencias entre los partidos del centro y la derecha en el Congreso puedan tener efectos en otros lugares donde PP, Vox y Ciudadanos son socios de gobierno o los respaldan. "Si yo me peleo con este partido en el Congreso, lo pago en Zamora o en Cádiz, esto es una locura colectiva", ha denunciado.

Así lo ha asegurado la mandataria madrileña en declaraciones en el Congreso, donde ha participado por primera vez en la tradicional recepción con motivo del Día de la Constitución, cuando se cumplen 41 años de su aprobación.

Díaz Ayuso ha asegurado que no tiene "miedo" a posibles tensiones con sus socios cuando éstos puedan discrepar en el Congreso y que su intención es defender sus políticas para la Comunidad de Madrid sin tener que "mirar a los lados constantemente" ni "desdibujar" su proyecto.

"Tejeré alianzas con los que piensan lo mismo, entre los que también está Ciudadanos, con quienes estamos unidos en Madrid", ha indicado, añadiendo, que "eso no quita" para que voten distinto en algunos temas. "No nos podemos desdibujar", ha insistido.

"Soy distinta a Vox, soy distinta a Ciudadanos, tenemos nuestras diferencias, pero lo que nos une es muchísimo más", ha proclamado, demandando que lo que exigen los ciudadanos es "tranquilidad" y no que los políticos se peleen constantemente.

BASTA DE PELEAS

Díaz Ayuso ha reivindicado el espíritu de concordia que propició la Constitución destacando que la de 1978 fue la primera Carta Magna que no se redactó en España "por unos españoles contra otros", sino que se hizo "conjugando todas las sensibilidades políticas" y la "inmensa pluralidad que hay en este país".

"Es la mejor Constitución, no es perfecta. Nos gusta en su mayoría, pero tiene sus cesiones porque lo importante es que todos nos sintamos representados por ella", ha explicado, llamando a "cumplirla y protegerla", apelando a esa búsqueda de lo común y a dejar de "buscar lo que nos diferencia".

En este contexto, ha avisado de que si no se cambia de actitud "los parlamentos se van a volver imposibles". "Todo está fragmentado, el Congreso, los ayuntamientos y las asambleas autonómicas, nos vamos mirando y pegando unos con otros, mientras la vida de la gente corriente sigue caminando con sus problemas", ha criticado.

También ha hecho constar su defensa de la unidad de España, señalando que desde su puesto de presidenta no quiere "gestionar sentimientos madrileños" en contra de los de las demás autonomías. "Las comunidades estamos para unir, tenemos que hacer país desde ellas, no utilizar las presidencias para crear países donde no los había", ha dicho en referencia a los independentistas catalanes.

"Tenemos distintas sensibilidades que un gallego o que un andaluz, pero todos juntos hacemos este proyecto único, envidiado, querido y soñado del que están orgullosos la mayoría de españoles y que los políticos no somos nadie para romper".