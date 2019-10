Díaz Ayuso insta a celebrar "todo lo que nos queda por escribir juntos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instado a celebrar la Fiesta Nacional como la "unión de dos hemisferios", para recordar "los mejores capítulos de nuestra historia común" y también para celebrar "todo lo que nos queda por escribir juntos".

La presidenta ha publicado en su cuenta de Twitter, con motivo de la fiesta del 12 de octubre, un vídeo en el que afirma que Madrid acoge "a españoles de todas las regiones y a nuestros hermanos de toda Hispanoamérica", y que desde la Comunidad se recuerdan "los mejores capítulos de nuestra historia común", celebrando "todo lo que nos queda por escribir juntos".

"Somos un gran país, un Estado de derecho pleno, democrático y avanzado. Somos el presente y el futuro. Hoy, 12 de octubre, defendemos los valores de esta gran nación europea y trasatlántica que es España, celebramos la unión de dos hemisferios", asegura en el vídeo.

Díaz Ayuso ha escrito también una columna de opinión en el diario ABC en la que afirma que la Fiesta Nacional es "una renovación del compromiso de vivir juntos, y de seguir contribuyendo a la construcción de la nación".

"Decía Antonio Machado que 'no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra. Que allí donde no existe huella del esfuerzo humano no hay patria. La patria es algo que se hace constantemente'. Y queda mucha patria por hacer", insiste la presidenta.

En su opinión, hay que celebrar el "fantástico" legado recibido, sin exaltar las diferencias ni mostrar nostalgias de tiempos pasados.

"Si glorificamos algunos capítulos de nuestra historia es porque son gloriosos para la humanidad. Además, lo son de verdad. Un 12 de octubre unos hombres que no habían visto el mar lo cruzaron, descubrieron un continente y la forma redonda de la tierra. Allí donde ellos desembarcaron los nativos constituyen hoy en día el porcentaje más importante de la población. Allí donde otros desembarcaron apenas queda algún indígena en reservas olvidadas", subraya.

Y añade que la Fiesta Nacional no celebra "la derrota del enemigo en una batalla sangrienta", sino "la unión de dos hemisferios", porque "aquellos nativos fueron considerados españoles iguales en derechos".

"Dejemos de una vez los pesimismos y cuidemos la nación porque España es una gigantesca red de afectos que nos protege, tejida por millones de ciudadanos anónimos a lo largo de los siglos. España es un regalo magnífico, un testigo al que tenemos que contribuir porque nuestros actos solo adquirirán sentido dentro de esta narración que es la construcción de España", agrega.

E invita a contribuir día a día a ese "esfuerzo civilizador universal", porque "nuestra única forma posible de ser universales es ser españoles. Y serlo sin chauvinismo, sin golpes en el pecho ni nostalgias de épicas trasnochadas".

"Los españoles del siglo XXI podremos decir con orgullo que en nuestra Patria hemos cumplido con nuestra parte del trabajo, que vamos a ser unos buenos ancestros de los españoles del futuro. Hoy es el día de celebrarlo unidos, conscientes de nuestra suerte y de nuestra fuerza", concluye.