Díaz Ayuso apela al espíritu de la Constitución para avanzar como país

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apelado este viernes a volver al espíritu de la Constitución del 78 porque gracias a ella España ha vivido "el periodo de mayor estabilidad, de prosperidad y de justicia social" al recoger "la inmensa pluralidad del país".

Díaz Ayuso ha hecho estas declaraciones en el acto de aniversario de la Constitución en el Congreso, en las que ha destacado que ella es distinta a Vox y a Ciudadanos pero que lo que les une "es muchísimo más" y es dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.

Ha subrayado que la Carta Magna es la primera que no se redactó "por parte de unos españoles contra los otros" y si bien ha reconocido "que no es perfecta" y que tiene sus cesiones "lo importante es que todos nos sintamos representados por ella".

"Ahora mismo que en España la política está en un momento decisivo, en el que jamás habíamos vivido tantos días de bloqueo, de enfrentamiento en los últimos 40 años, apelo a que volvamos a ese espíritu de la misma Constitución, a que la leamos, la protejamos, a que la cumplamos", ha afirmado Ayuso.

Ha insistido en que es el momento de no estar "solamente buscando lo que nos diferencia": "porque mientras los políticos nos vamos mirando y pegando unos con otros, la vida de la gente corriente sigue caminando y sigue teniendo sus problemas y dificultades".

Ha resaltado que las autonomías están para unir, son "una gran familia, un gran puzzle" y hay que hacer país desde ellas.

"Lo que no podemos utilizar es la situación de presidentes autonómicos para fabricar países donde no los había. España no ha sido más que un gran país, uno con una inmensa pluralidad y gran riqueza cultural, que lejos de dividirnos nos tendría que hacer más fuertes", ha apostillado.