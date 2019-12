Díaz Ayuso: El independentismo no es más que corruptela

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado este viernes que "el independentismo no es más que corruptela, que es pedir dinero y hacer negocio a costa de ser el que tiene más identidad de algo".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el último del año, la presidenta madrileña ha señalado que ella ha sido la primera que ha tenido la mano a las comunidades autónomas, tanto a las gobernadas por el PP y Ciudadanos como a las gobernadas por el PSOE, para defender "la unidad de nuestro país".

Ha hecho un llamamiento a todos aquellos que son conscientes de que España solo puede funcionar "de manera unida" como lo ha hecho "en los últimos cuarenta años de paz y de prosperidad".

Y ha asegurado que seguirá trabajando en este sentido en conversaciones telefónicas, en reuniones con otros presidentes autonómicos y a través de cualquier mecanismo que pueda tener a su alcance.

"Lo que está claro es que son muy pocos los que quieren romper este país, pero están muy bien organizados y la inmensa mayoría queremos todo lo contrario", ha resaltado Díaz Ayuso.

"Yo no me puedo creer que un socialista extremeño piense que es de segunda por ser extremeño y no catalán. Yo no me puedo creer que los socialistas en Andalucía no tengan que decir nada de lo que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez, entregándole el país a aquellos que van a imponer una tiranía absoluta", ha indicado.

La presidenta madrileña ha lamentado "cómo están gobernando Cataluña desde que esta gente no tiene ningún contrapoder en la mano" al considerar que "están destrozando la convivencia y están asfixiando y matando Cataluña, que es exactamente lo mismo que harían en cualquier otra comunidad autónoma".

Desde su punto de vista, los independentistas "necesitan que estemos divididos, partidos entre nosotros, porque si los españoles caminamos juntos somos imbatibles y lo hemos demostrado a lo largo de la historia en muchas ocasiones".

Para Díaz Ayuso, "necesitan un país dividido, necesitan a unas instituciones empobrecidas para que se imponga la ley de la selva, del más fuerte, de ellos, para vivir bajo la corruptela constante del independentismo, que no es más que corruptela, que es pedir dinero y hacer negocio a costa de ser el que tiene más identidad de algo".