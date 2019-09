Díaz Ayuso: La izquierda es una maquinaria de destrucción del adversario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este miércoles que "la izquierda es una maquinaria de destrucción del adversario en lo político y en lo personal".

"Muy probablemente, el señor Ignacio Aguado o el señor Albert Rivera pasarán en algún momento por esa máquina y quiero que sepan que yo estaré a su lado y les apoyaré porque confío en ellos", ha señalado la presidenta regional.

Así ha respondido al ser preguntada si considera una deslealtad que Ciudadanos -su socio en el Gobierno de coalición- apoye la creación en la Asamblea de una comisión de investigación sobre Avalmadrid, impulsada por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

Lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la primera reunión institucional que ha mantenido con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la que han abordado asuntos de interés para ambas administraciones como la vivienda, la movilidad, la calidad del aire, la fiscalidad o la seguridad.

La presidenta regional ha censurado esa "comisión circo", en la que, incluso, hay "dudas jurídicas", ya que no se trata de un organismo público dependiente de la Comunidad de Madrid, sino que es un organismo autónomo que ya está siendo fiscalizado por el Banco de España.

"Si tantas dudas había", esa comisión de investigación se podría haber puesto en marcha en la anterior legislatura, pero eso no fue así, ha apuntado Díaz Ayuso.

Ha dicho que le "extraña mucho" que el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, o el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, pongan en marcha una sola comisión para "arrojar nada de luz o de objetividad sobre sus adversarios políticos", sino "todo lo contrario".

La presidenta madrileña ha atribuido esta situación a que Gabilondo y Errejón "todavía no han aceptado los resultados electorales" y "que este Gobierno no es suyo, no les pertenece".

"No me cabe ninguna duda de que Gabilondo y Errejón van a estar durante toda la legislatura poniendo todos los palos en las ruedas para que este Gobierno no funcione y, por eso, yo no voy a contribuir con esos intereses", ha resaltado.

"Lo que quieren los madrileños de Vox, Ciudadanos y del PP es que este Gobierno funcione bien y se centre en resolver sus problemas", ha aseverado.

Díaz Ayuso ha destacado que en España existe un "grave problema de recesión económica" y que el Brexit puede ser una "oportunidad" o un "perjuicio gravísimo" para los intereses de todos.

"En España, hay ahora mismo otros problemas" y los ciudadanos quieren "certidumbre, seguridad y políticas. Todo lo que sea sacarnos de ese camino es un error", ha afirmado.