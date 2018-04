Díaz y Lambán avalan acordar un nuevo modelo de financiación pese al 155

La presidenta andaluza, Susana Díaz, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, han avalado hoy que se acuerde un nuevo modelo de financiación autonómica pese a la vigencia del 155 y han coincidido en que el Gobierno central está ejerciendo las competencias en Cataluña y tiene la responsabilidad de decidir.

Díaz y Lambán han hecho estas consideraciones en ruedas de prensa tras reunirse, por separado, en el Palacio de la Moncloa, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien les ha trasladado el compromiso del Gobierno de convocar de forma "inmediata" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que deberá aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica.

No obstante, la peculiar situación de Cataluña, aún sin Govern, ha concentrado la mayoría de las preguntas en la rueda de prensa donde Díaz ha dejado claro que "si se toman decisiones se toman para todos" y la responsabilidad la tiene quien ejerce las competencias en Cataluña, que en este momento es el Gobierno central.

En la misma línea, Lambán se ha mostrado favorable a que Rajoy pacte, en nombre de Cataluña, la nueva financiación.

Lambán ha sido tajante al decir que no aceptará que Cataluña condicione la agenda política española, por lo que si el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúne de forma inmediata para abordar el modelo de financiación y no hay Govern, él "lo negociaría con el actual Gobierno del 155".

No obstante, ha admitido que eso no sería lo deseable y que espera que antes del 22 de mayo, que es cuando termina la fecha para que no haya elecciones, haya Govern.

En la reunión de hoy y pese a que los responsables autonómicos han informado a Rajoy de sus reivindicaciones de cara al nuevo modelo, el presidente del Gobierno no ha desvelado la propuesta gubernamental aunque tanto Díaz como Lambán le han instado a llevarla al CPFF.

Y sobre la posibilidad de que los socialistas lleven a este foro una propuesta conjunta, Lambán ha sido muy claro y ha dicho que ese era un "pésimo método" para llegar al acuerdo.

En la reunión con la presidenta andaluza, Díaz ha explicado que Rajoy había abordado financiación y presupuestos pero en bloques separados desligando así que una concesión a las necesidades financieras de las comunidades buscase el voto a favor, en este caso socialista, a las cuentas públicas para 2018.

A la pregunta de si Rajoy le había pedido que presionara al líder del PSOE, Pedro Sánchez, para que reconsiderase su voto ahora contrario a los presupuestos, Díaz ha insistido en que no le corresponde a ella marcar la posición del PSOE en España.

"Vengo como presidenta de Andalucía y a ello me circunscribo. La posición del partido la marca su secretario general", ha reiterado.

La reunión a petición de la presidenta andaluza ha servido para que trasladase de primera mano a Rajoy su documento de "consenso" avalado por todo el Parlamento andaluz salvo Ciudadanos y que cuenta con el apoyo de los agentes sociales. Una propuesta que reclama para Andalucía un aumento de 4.000 millones de euros anuales.

Tras la reunión, Díaz también ha informado de que el presidente del Gobierno se ha comprometido a que en los próximos días el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el consejero andaluz de este área, Felipe López, se reúnan para intentar alcanzar algún acuerdo en materia de inversiones en Andalucía.

La presidenta ha insistido en varias ocasiones que Andalucía "no quiere ser más que nadie pero tampoco va a permitir estar por debajo de la media" y en estos momentos los andaluces están 42 euros por debajo.

Por su parte, en la reunión con Lambán, la primera que el presidente aragonés tiene con el jefe del Ejecutivo, Rajoy se ha comprometido a avanzar en el estudio de un plan que evite en el futuro las consecuencias de crecidas del Ebro como la de los últimos días.

En concreto, Lambán ha pedido que se repongan estructuras agrarias destrozadas, que se acometa la limpieza del río Ebro tanto en sus orillas como en su cauce para evitar su desbordamiento y que se afronte un plan integral de reparaciones para que los cascos urbanos resulten totalmente inabordables por cualquier crecida.

Lambán ha dicho que Rajoy ha estado sustancialmente de acuerdo con esos planteamientos y se han comprometido a que en fechas "muy próximas" la ministra de Agricultura y el consejero aragonés de Medio Ambiente se reúnan para poner en marcha medidas coyunturales y a medio y largo plazo.