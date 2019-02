Díaz: Moreno es "cobarde" al decir que hay dinero para maltratadas sin gastar

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha afeado este martes lo que considera una actitud de "cobardía" por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, al sostener que el anterior gobierno dejó de invertir un 70 % de las partidas destinadas a las víctimas de la violencia de género.

En una entrevista en la Cope, Moreno ha subrayado que el programa de lucha contra la violencia machista tiene un presupuesto de unos 12,5 millones y entre 2016 y 2018, con Susana Díaz como presidenta, "sólo se han ejecutado 3,5 millones, es decir que está sin ejecutar el 70 % del presupuesto".

"Es falso; o no sabe de lo que habla, o lo sabe pero no quiere contar la verdad", ha subrayado en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha asegurado que el presupuesto destinado a la protección de las víctimas se ha gastado "íntegramente", mientras que 6 de los 15 millones asignados a Andalucía a través del Pacto de Estado contra la Violencia Machista llegaron después de las elecciones andaluzas "y un gobierno en funciones no lo puede ejecutar".

"Y, automáticamente, se incorpora al presupuesto para 2019, pero el señor Moreno no tiene el valor de decirle a Vox que este año va a haber más dinero para la víctimas", ha sostenido la expresidenta de la Junta, que ha apostillado: "¡hombre no!, se sabe perfectamente que ese dinero llegó cuando ya habían pasado las elecciones, pero (el PP) ya había llegado a un acuerdo con la extrema derecha".

Así, ha insistido en que en este contencioso hay "cobardía", pues cree que no se le quiere decir a Vox que "hay más dinero para las víctimas de violencia de género y que hay que gastarlo en el Presupuesto de 2019".

"Y por eso está diciendo que esta es la herencia recibida", ha proseguido Díaz, que ha agregado: "Ojalá, cuando lleguemos al gobierno, nos encontremos nosotros la herencia recibida que se han encontrado ellos".