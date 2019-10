Díaz: Los andaluces van a decir que no por quinta vez al Gobierno de derechas

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se ha mostrado convencida de que el próximo 10 de noviembre los andaluces van a "decir que no" por quinta vez al Gobierno de derechas, "muy de derechas", en Andalucía, y ha apuntado que no es "por casualidad" que quieran "manchar el honor" de los socialistas.

"Como los malos partidos y los malos futbolistas, cuando no tienen recursos de donde tirar embarran el terreno porque no pueden comprender que incluso después de 37 años del PSOE en el Gobierno, los andaluces les siguen diciendo que no", ha señalado antes de criticar que "muy pocas veces han pedido perdón por el inmenso daño que han hecho a gente honesta y decente".

Díaz ha hecho estas manifestaciones durante un acto de su partido para conmemorar los cuarenta años de ayuntamientos democráticos, que en esta ocasión se ha celebrado en Sevilla -en los últimos meses se han convocado actos similares en otras provincias- y que ha reunido a numerosos alcaldes, ex alcaldes y concejales de la provincia.

Al acto ha asistido el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, el 'sanchista' Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ha ocupado un asiento en primera fila junto a Susana Díaz, así como el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, entre otros.

"Aquellos que no saben por qué el PSOE de Sevilla y Andalucía gana las elecciones que eche un vistazo a esta sala y vea la honradez, la entrega y el compromiso de todos los que estáis aquí", ha subrayado Díaz, que ha pedido a los suyos que se "vuelquen" en la campaña electoral.

Al caso de la presunta compra de votos en Huévar del Aljarafe se ha referido también la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, quien ha clamado: "El PSOE no compra votos ¡nunca, jamás hemos comprado un voto; ni lo hemos hecho, ni lo haremos jamás!", momento en el que ha sido interrumpida con aplausos.

Ha reivindicado el "orgullo de ser socialistas sevillanos" y ha recalcado que el PSOE es un partido "serio, honesto y profundamente democrático".