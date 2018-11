Díaz pide bajar la crispación para evitar sucesos como la amenaza a Sánchez

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha pedido una reflexión para acabar con el "encanallamiento" de la vida política, el clima irrespirable y la crispación de los últimos tiempos, que en su opinión es lo que hay "de fondo" tras la detención de un francotirador que quería atentar contra Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas antes de comparecer ante la comisión de investigación de la financiación de los partidos impulsada por el PP en el Senado, Díaz ha calificado de "gravísimo" y muy "mala noticia" la detención de un vigilante de seguridad, que anunció su intención de matar al presidente del Gobierno en venganza por la decisión de exhumar los restos del dictador Francisco Franco.

"No quiero imaginar como estará Pedro, le llamaré cuando salga de aquí, pero me parece que tenemos que hacer una reflexión ya, España no se merece más esta situación irrespirable", ha afirmado.

"Con el clima irrespirable al que se está llevando a este país y a los ciudadanos, al final nos encontramos noticias como esta, afortunadamente tenemos unos buenos cuerpos y fuerzas de seguridad en todo el país, pero es gravísimo y lamentable", ha insistida.

En su opinión, "todos deberíamos tomar nota y abandonar la política de la crispación y el encanallamiento".

"Y dejar que este país respire, que la convivencia sea el instrumento que utilicemos en el día a día en la política, la economía y en los social porque España no se merece este tipo de cosas", ha concluido.