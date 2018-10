Díaz dice que los datos de las transferencias que pide la magistrada están ya en el juzgado

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado hoy que los datos solicitados por la magistrada que investiga las transferencias de financiación del gobierno andaluz al Instituto de Fomento de Andalucía (el ente público IFA) -el mismo mecanismo que se juzga en el caso de los ERE- ya están en el juzgado.

La jueza Pilar Ordóñez ha pedido datos de todas las transferencias de financiación que se hicieron entre el 2001 y el 2011 desde las consejerías de la Junta de Andalucía a IFA, posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), un mecanismo cuya utilización por la Consejería de Empleo se está juzgando en el caso de los ERE.

"Eso ya se está investigando y me parece bien que se investigue, me parece bien que la Justicia haga su trabajo", ha dicho en un desayuno informativo organizado por Europa Press, tras lo que ha apostillado: "Si quiere mirar dentro de lo que ya está en la documentación en el juzgado, me parece bien que lo haga".

Preguntada si le parece extraño que salga ahora este asunto, ha incidido en que "no es la primera vez" que afronta "una campaña así".

"Me da igual, yo estoy contenta porque lo que veo en la calle es cada día a más gente con ganas de colaborar, de ayudar, gente que ni es militante en el PSOE y que lo que quiere es que a su tierra le vaya mejor", ha agregado.

Sobre el caso de las tarjetas de la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe), ha reiterado que es un asunto "repugnante", y ha recalcado que siempre defenderá la abolición de la prostitución, en referencia al dinero público gastado en prostíbulos con las citadas tarjetas, que es "aún más repugnante".

El exdirector de Faffe Fernando Villén admitió recientemente haber gastado casi 32.000 euros en prostíbulos, en los que pagó con su tarjeta de la fundación pública, un comportamiento que la presidenta de la Junta ya calificó de "repugnante".

Respecto a si estos casos pueden condicionar la campaña electoral, ha señalado que algunos partidos intentan "manchar" porque a ella no le han podido "encontrar nada" y por eso se remontan a diez o quince años atrás.

Por su parte, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido "explicaciones inmediatas", "claras, contundentes, serenas y con documentación" sobre las posibles irregularidades en las trasferencias que investiga la jueza y ha subrayado: "Volvemos a abrir páginas nacionales de periódicos con que una jueza ha abierto una pieza de investigación sobre posibles irregularidades, o sea el 'modus operandi' de los ERE".