Díaz ve "brutal", "bestial" y "lamentable" para España la sentencia de Gürtel

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dicho hoy que le parece "brutal" y "bestial" la sentencia por el caso Gürtel, y ha opinado que es "lamentable para este país".

En los pasillos del Parlamento andaluz, Díaz ha dicho que lo único que ha escuchado de la sentencia ha sido por la radio porque tenía la sesión de control en la Cámara autonómica, pero ha admitido que todo le parece "brutal".

Al ser cuestionada sobre si justificaría una moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido que a ella no le corresponde hacer la oposición del PSOE: "Saben perfectamente lo que pasó hace un año, así que no me corresponde a mí".