Díaz no se presenta ante la comisión de la Faffe como ya había anunciado

La expresidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, no se ha presentado ante la comisión de investigación de la Faffe, en la que estaba citada a las 15:30 horas, cumpliendo así con la comunicación que envió donde explicaba que no comparecería porque no había recibido notificación.

A las 15:30 horas se ha repetido la imagen que se había producido cuatro horas antes con el expresidente José Antonio Griñán, ya que los miembros de la comisión han vuelto a reunirse para esperar, esta vez a Díaz, y transcurridos unos seis minutos el presidente de la comisión, Enrique Moreno (Cs), ha dado por suspendida la reunión.

"Habiendo sido citada de manera legal y formal la señora Susana Díaz para las 15:30 horas y siendo las 15:36 horas, no habiendo comparecido en su obligación legal, se suspende la sesión", ha señalado Moreno a los diputados.

El portavoz del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, ha pedido la palabra pero Moreno le ha dicho que no hay turno de intervenciones y ha cerrado la sesión.

Díaz ya comunicó a la comisión que no comparecería este jueves, cuando estaba citada, al no haber recibido la notificación correspondiente y aseguró que lo hará cuando le llegue en tiempo y forma.

La foto con la silla vacía de los comparecientes volverá a repetirse a las 18:30, hora en la que estaba previsto que acudiera la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, quien alega un informe del Consejo de Estado que rechaza que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación de ámbito autonómico.

Sí ha comparecido a las 8:30 horas el expresidente Manuel Chaves, aunque tras leer un breve escrito se ha levantado de la sesión.