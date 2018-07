Díaz pide no resignarse ante "dolorosa y vergonzante" muerte de inmigrantes

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha denunciado hoy que el Mediterráneo se ha convertido "en un mar de dolor y de sufrimiento" por la muerte de inmigrantes y ha subrayado que "nuestro deber es no resignarnos ante una situación que millones de hombres y mujeres consideramos dolorosa y vergonzante".

Díaz, quien ha acompañado al rey Felipe en la inauguración de la quinta edición del World Congress for Middle Eastern Studies (Wocmes), que esta semana se celebra en Sevilla, ha añadido que la llegada de inmigrantes a las costas andaluzas "cada semana" supone "una seria llamada de atención para nuestras conciencias" y "un recordatorio de que hacen falta, a escala europea, políticas más integrales y verdaderamente solidarias" de ayuda al desarrollo.

Ha apelado a la "obligación y responsabilidad" de la UE para garantizar una "solidaridad compartida" frente a una presión migratoria que no se debe de afrontar solo "con voluntarismo" y ha reivindicado un Mediterráneo "que ofrezca oportunidades para todos y especialmente para los más jóvenes".

"Nuestro deber es no resignarnos ante una situación que millones de hombres y mujeres consideramos, además de insatisfactoria, dolorosa y vergonzante", ha apostillado.

En su opinión, existe la "obligación política y moral" de "apostar decididamente" por una política transmediterreánea basada "en los derechos humanos, en la lucha contra el fanatismo y el terror, contra el cambio climático" y que apueste por "el respeto a todas las corrientes culturales que atraviesan nuestras diversidad".

"Queremos un Mediterráneo que ofrezca oportunidades para todos y especialmente para los más jóvenes, para lo que resulta fundamental que el sistema educativo y universitario sea el verdadero ascensor social que necesitan nuestros jóvenes", ha señalado.

Este evento lo organiza la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, creada tras la Expo 92 de Sevilla por la Junta de Andalucía, el Reino de Marruecos y el Centro Peres por la Paz, y reunirá unos tres mil especialistas de noventa países bajo el lema "Your roots. Your heritage. Knowledge that unites" (Tus raíces. Tu herencia. Conocimiento que une).