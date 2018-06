Díaz se reunirá "muy pronto" con Sánchez y espera resultados "tangibles"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, se reunirá "muy pronto" con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque todavía no se ha fijado la fecha exacta del encuentro, en el que está convencida que se conseguirán "resultados tangibles para los andaluces".

"Estamos trabajando para que la reunión, que va a ser muy, muy pronto, no sea sólo una foto, sino que tenga resultados tangibles", ha dicho en declaraciones a los periodistas en Sevilla.

Ha recordado que como presidenta de la Junta se reunión tres veces con el anterior jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, pero sin "resultados".

"La última reunión fue el día que él quiso (coincidiendo con la Feria de Sevilla), a la hora que quiso y, prácticamente, con los resultados que él quiso", ha señalado en referencia a los compromisos que adquirió, como la convocatoria en mayo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que finalmente no se produjo.

Lo mismo ocurrió, según Díaz, con la reunión del consejero de Fomento, Felipe López, con el ministro del ramo para analizar las inversiones del Estado en Andalucía, un encuentro que se celebró "la noche antes de la aprobación de los presupuestos (del Estado) y que no sirvió de nada".

"Pero estoy convencida de que esta reunión con el presidente, con Pedro, va a servir porque vamos a tener resultados que van a ser tangibles para los andaluces", ha insistido.

Preguntada, por otra parte, sobre la sanción por fraude fiscal al ministro de Cultura, Màxim Huerta, ha dicho: "No tengo información, lo que sé es lo que he leído en la prensa, no sé exactamente lo que hay ahí y no me corresponde a mí sacar conclusiones".

"No tengo ni idea, la única información que tengo es la que han trasladado los medios de comunicación, pero no sé realmente qué es lo que hay y no me corresponde sacar conclusiones", ha reiterado ante la insistencia de los periodistas.