Díaz critica "sobreactuación" de Iglesias, que visitará a Junqueras en cárcel

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha criticado hoy la "sobreactuación permanente" del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha confirmado que el viernes visitará al dirigente de ERC Oriol Junqueras en la prisión, y lo ha achacado a que tiene el "pecado original" y pretende que "la gente no se acuerde".

"Está en una sobreactuación permanente porque tiene el pecado original" tras haber hecho "inútil" el voto que le dieron los ciudadanos, ha señalado Díaz en un desayuno informativo en Sevilla organizado por Europa Press.

En tono irónico, ha asegurado que Iglesias ha pasado del 'sorpasso', de votar en contra de un presidente socialista "a querer aparecer como si fuera un vicepresidente en la sombra" hasta el punto de que "ha llegado incluso a puntualizar que él no habla en nombre del gobierno".

"No sé si forma parte de ese personaje camaleónico que suele ser dependiendo de las circunstancias, pero no me importa mucho, no estoy yo en eso", ha zanjado.

Ha criticado duramente a los dirigentes independentistas, a los que ha acusado de estar en la "crispación" y el "enfrentamiento", en una "escalada de cada día peor", y ha advertido de que los ciudadanos sienten "hastío" por el tiempo que llevan "bloqueadas" las instituciones".

Al mismo tiempo, ha criticado el papel del PP y de Ciudadanos, aunque sin mencionarlos por sus siglas, al considerar que son "patriotas de boquilla".

"Los que son patriotas de boquilla deberían serlo de verdad", ha señalado Díaz, que ha proclamado que el único partido que "se abrió en canal por España, para que España tuviera un gobierno, fue el PSOE".

"El único partido que a lo largo de la democracia ha hecho un ejercicio patriótico ha sido el PSOE, los demás son patriotas de boquilla que se envuelven en la bandera para generar crispación e incluso son capaces de irse a Europa para hablar mal de su tierra", ha lamentado.

Ha asegurado que a ella nunca se le hubiera ocurrido irse a Europa a "hablar mal de España".

"Me da igual donde vaya (Pablo) Casado, cada uno puede ir donde quiera, pero 'que hablen bien de España, por favor!", ha clamado la jefa del Gobierno andaluz, que ha lamentado que "quien aspira a ser presidente se vaya a hablar mal de España y bien de Vox".