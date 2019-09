Dictan un año de cárcel suspendida para actor ruso cuyo caso generó polémica

El Tribunal Municipal de Moscú dictó hoy un año de cárcel suspendida para el actor Pável Ustínov, anulando así la condena de 3,5 años de prisión impuesta previamente al intérprete por haber agredido supuestamente a un guardia nacional que procedía a detenerle en una protesta antigubernamental.

"La sentencia dictaminada por el Tribunal de Distrito de Tverskói queda modificada y se le otorga a Ustínov un año de prisión suspendida con un periodo de prueba de dos años", indicó la corte.

"No estoy de acuerdo con la decisión del tribunal. La apelaremos. No he cometido ningún delito", señaló Ustínov, al tiempo que su abogado, Anatoli Kucherena, recalcó que la defensa buscará la anulación de la sentencia.

El actor, de 24 años y que fue detenido durante una manifestación antigubernamental no autorizada del pasado 3 de agosto en el centro de Moscú, se ha declarado inocente en el proceso, al asegurar que no participó en la protesta y que solo esperaba a un amigo cerca de una estación de metro cuando varios agentes se le echaron encima.

En las redes sociales circulaba un vídeo que probaba las palabras del actor, pero aún así el tribunal de primera instancia se negó a examinarlo.

Este lunes el Tribunal Municipal de Moscú admitió como prueba un documento de un perito que certifica que en la grabación sometida por la Defensa no se ve ninguna agresión de Ustínov al guardia nacional, que acabó durante la detención con el hombro dislocado.

El caso de Ustínov, al igual que el del periodista de investigación Iván Golunov hace unos meses, generó una gran indignación entre activistas y compañeros de su gremio, que organizaron piquetes ante la Administración del Kremlin en su apoyo y recabaron firmas para exigir su puesta en libertad.

La Fiscalía, que había pedido inicialmente seis años de cárcel para Ustínov en el tribunal de primera instancia, cambió entonces de postura y primero pidió a los jueces que dicten la libertad con cargos para el acusado, -algo que consiguió el actor la semana pasada- y este lunes una pena suspendida de 3,5 años de prisión.

El guardia nacional que afirmó haber sido agredido por Ustínov, Alexander Liaguin, dijo este lunes que sufre "presión" y "acoso" en internet por el caso y que, aunque "no niega que sea culpable" el actor, "creo que no debería ser castigado con un encarcelamiento".

El miembro del Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin, Nikolái Svanidze, sostuvo que "es obvio que esta persona es 100 % inocente", informa la agencia Interfax.

También la subdirectora de Human Rights Watch (HRW) para Europa y Asia Central, Tatiana Lokshina, señaló que el actor debería haber sido absuelto.