Dignidad y Justicia expresa su apoyo a Pablo Casado y acusa a Santamaría de excarcelar a Bolinaga

Dignidad y Justicia apunta a que Casado ha demostrado que defiende las tesis de las victimas del terrorismo. "Defiende el esclarecimiento de los casi 400 asesinatos sin resolver de ETA, algo de lo que nunca se preocupó Sáenz de Santamaría en sus casi 7 años de Gobierno", sostiene el colectivo.

Para la asociación presidida por Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado en 2000 por la banda terrorista, España necesita "unidad" contra ETA, el separatismo catalán y los defensores de las dictaduras como las comunistas de Cuba o Venezuela.

"A nuestros familiares los asesinaron porque los terroristas quisieron romper España y, por ello, necesitamos líderes fuertes con ganas de defender a nuestro país y no venderlo a porciones", señala la asociación en un comunicado, indicando que la elección de Casado va en esta línea.

SANTAMARÍA NO HA ESTADO A LA ALTURA CON ETA

La asociación argumenta su rechazo a la exvicepresidenta en que "defiende el continuísmo de Rajoy", "la vida contemplativa" y "la inacción". "No es una persona de valores y no demostró estar a la altura cuando en 2013 y 2014 no hizo absolutamente nada para evitar la excarcelación masiva de más de 100 terroristas de ETA, al derogarse la doctrina Parot", recuerda Justicia y Dignidad.

Achacan a Santamaría favorecer la excarcelación de Bolinaga "con toda la oposición de victimas y contra la legalidad vigente". Y por último, el colectivo de víctimas del terrorismo apostilla que Santamaría ha recibido el respaldo del expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. "Lo peor, cuando un expresidente de Gobierno como Zapatero te apoya, es significativo de qué no tienen que votar los compromisarios del PP", señala.