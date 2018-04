Dimite la subdirectora del Instituto de Derecho Público de la URJC: "Me voy porque me han engañado"

La propia docente ha explicado a Europa Press que la renuncia se formaliza por una "crisis de confianza" y que se trata de una decisión personal tras conocer las informaciones sobre presuntas irregularidades.

"Me han engañado y me voy. Me voy por el disgusto y parece que aquí no dimite nadie", ha relatado Nuño, quien ha señalado que ella se incorporó al puesto de subdirectora en diciembre.

La docente ha presentado su dimisión de este instituto que dirige Enrique Álvarez Conde, uno de los docentes implicados en las presuntas irregularidades que se investigan sobre estos estudios de postgrado.

"Ante las últimas informaciones publicadas y, habida cuenta de la crisis de confianza que todo ello ha generado, solicito que aceptes mi dimisión en el cargo de subdirectora que asumí, de forma no estatutaria, el pasado 13 de diciembre de 2017 con objeto de incorporar la perspectiva de género en las diferentes actividades desarrolladas por el IDP", expone el texto de su renuncia.

Además, este martes 'eldiario.es' adelanta una información en la que se alude a la convalidación de tres asignaturas a la presidenta regional en su máster con firmas de docentes que habrían sido presuntamente falsificadas. Una de las docentes que aparece en un acta de convalidación es precisamente Nuño, quien explicó a este medio que la rúbrica estampada no parecía su firma.

Sobre este aspecto, Nuño ha señalado que la primera vez que ha visto este documento es esta mañana y que la rúbrica que aparece no es suya. "No es mi firma", ha remachado.

La docente también ha querido remarcar que su dimisión no implica "poner en tela de juicio" a la propia URJC, a los compañeros del Instituto ni a los alumnos, recalcando que esta institución realiza un trabajo de docencia e investigación "de prestigio".

En un comunicado, la profesora expone que su renuncia es una "decisión personal" ante la "crisis de confianza" que le han generado las últimas informaciones publicadas sobre su participación en una comisión en la que no recuerda haber estado y cuya acta no firmó.

"No he sido docente ni he tenido responsabilidad alguna en el máster de la URJC en cuestión, ni como profesora ni como subdirectora del Instituto de Derecho Público", ha insistido Nuño.