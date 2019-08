Dimite la líder de los conservadores escoceses tras la suspensión del Parlamento

La líder de los conservadores escoceses, Ruth Davidson, anunció hoy su dimisión aduciendo cambios "personales" y en el "amplio contexto político", tan solo un día después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, decidiese suspender el Parlamento.

En una carta dirigida al presidente de la federación escocesa, Davidson hizo efectiva su marcha y, en una comparecencia posterior ante la prensa, afirmó que ha sido el "privilegio" de su vida ostentar el cargo de líder regional de los conservadores.

"Si bien no he escondido el conflicto que siento sobre el 'brexit', he intentado diseñar un curso de acción para nuestro partido que reconozca y respete el resultado del referéndum al tiempo que maximice las oportunidades y mitigue los riesgos para industrias y sectores escoceses claves", declaró.

Casada con Jen Wilson, ambas fueron madres en octubre del año pasado del pequeño Finn, lo que, según Davidson, "ha sido el gran cambio" en su vida y lo que la ha llevado a hacer "una elección diferente", tras años priorizando su faceta profesional.

Con la decisión de Boris Johnson de paralizar la activad de la Cámara de los Comunes entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, los opositores de un "brexit" sin acuerdo apenas tendrán tiempo para tramitar iniciativas que bloqueen este escenario, un hecho que la oposición y miembros conservadores han tildado de "antidemocrático".

Desde que ayer la reina Isabel II refrendara la petición de Johnson, Ruth Davidson había mantenido un silencio que este jueves ha desembocado en su dimisión.

La política destacó que "cree" a Johnson cuando asegura que su intención es intentar lograr un nuevo acuerdo con la Unión Europea (UE) e instó a la oposición a respaldarlo si llega al Parlamento.

"La forma más simple de evitar un no acuerdo es votar por un acuerdo", indicó.

Las diferencias que la exlíder conservadora mantiene con el primer ministro, al que se enfrentó en un debate televisivo durante la campaña del referéndum sobre el "brexit" en 2016, son notablemente conocidas.

Davidson, que defendió la permanencia en el club comunitario, acusó a la campaña capitaneada por Johnson de mentir y durante la carrera para suceder a la antigua primera ministra, Theresa May, respaldó primero a Sajid Javid y luego a Jeremy Hunt evitando decantarse por el que finalmente se alzó como ganador.

Además, según fuentes de los conservadores citadas por la prensa local, Davidson maniobró para que David Mundell continuara siendo el ministro británico para Escocia cuando Johnson asumió las riendas del Gobierno en julio y decidió reemplazarlo por Alister Jack.

Como jefa de los "tories" escoceses desde noviembre de 2011, goza de gran popularidad entre las filas conservadoras, ya que consiguió ganar la cifra récord de 31 escaños en el Parlamento escocés durante las elecciones de 2016, convirtiéndose así en líder de la oposición al desbancar a los laboristas.

Se especuló incluso con que Davidson pudiera dar el salto al escenario nacional dados sus altos índices de aprobación, un escenario que descartó al asegurar que su intención era convertirse en ministra principal de Escocia.