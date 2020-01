Dimite el presidente del PP de Granada al sentirse sin apoyo de la dirección

Sebastián Pérez ha anunciado este viernes su dimisión como presidente del PP de Granada ante lo que considera falta de apoyo por parte de las direcciones nacional y regional de su partido, aunque no dejará su acta como concejal del Ayuntamiento, donde es primer teniente de alcalde.

"Donde no me quieren no estoy. Me siento echado y traicionado", ha sentenciado, en declaraciones a los periodistas, el también edil de Presidencia, Contratación y Relaciones Institucionales en el Gobierno local de coalición del PP y Ciudadanos, encabezado como alcalde por Luis Salvador (Cs).

El secretario general del PP de Granada y delegado de la Junta en esta provincia, Pablo García, sustituirá a Pérez, quien ha anunciado su dimisión durante un receso en el pleno municipal, después de intervenir para oponerse a que la comisión de grandes contratos sea presidida por Onofre Miralles, portavoz del grupo municipal de Vox, formación que apoyó la llegada a la alcaldía de Salvador.

La "dimisión irrevocable" como presidente del PP de Granada, ha explicado, se produce al entender que no tiene el "apoyo, ni el respaldo ni el respeto" de diferentes miembros de las direcciones nacional y regional de su partido.

"No puedo entender cómo se ha obligado a mis compañeros a estar en una posición diametralmente opuesta y defender a una persona de la quinta fuerza política", ha indicado Pérez en referencia a Miralles.

Tampoco entiende "por qué se vendió la ciudad de Granada" para que tras las pasadas elecciones municipales ocupara la alcaldía Cs, con 4 concejales, en lugar del PP, que obtuvo 7.

Pérez, que ha presidido el PP de Granada desde 2004, ha señalado que el alcalde, al que ha acusado de "mentir sistemáticamente", deberá explicar qué ocurre entre Vox y él y qué están "cociendo debajo de la mesa".