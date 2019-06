Diosdado Cabello cierra filas con Cuba frente a los "ataques" de EE.UU.

El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, concluyó el viernes una visita a La Habana de poco más de 24 horas en la que reafirmó la alianza con sus socios del Gobierno de Cuba frente a los "ataques" de Estados Unidos.

"Cuando hay que defender a Cuba, Venezuela está en primera línea, y cuando hay que defender a Venezuela, Cuba está en primera línea", declaró el número dos del régimen chavista presidido por Nicolás Maduro, en una rueda de prensa en el aeropuerto José Martí de la capital cubana poco antes de partir.

Cabello, que también ocupa el cargo de vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se citó con las máximas autoridades del Gobierno cubano, entre ellas el presidente, Miguel Díaz-Canel, y el exmandatario y aún líder del Partido Comunista Cubano (PCC), Raúl Castro, con quienes mantuvo "una extraordinaria reunión", en sus propias palabras.

"Revisamos el apoyo de Cuba al Foro de Sao Paulo, detalles pendientes, información que tenía que consultarles desde el punto de vista de la integración: cómo integrar Venezuela y Cuba, porque nos están atacando igual", afirmó.

El motivo oficial del viaje de Cabello -según confirmaron medios estatales en La Habana tras su llegada por sorpresa el jueves- era coordinar los preparativos del próximo Foro de Sao Paulo, una conferencia de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos cuya XXV edición se celebrará en Caracas del 25 al 28 de julio próximo.

A las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de convocar elecciones presidenciales para aplacar la grave crisis política y económica que vive Venezuela, el otrora mano derecha de Chávez y hoy de Maduro respondió con un "no" rotundo y alegó que la oposición "no se lo merece" porque "si pierden, no lo reconocen".

"No estamos en situación de complacer a ningún sector de la oposición ni a ningún sector de la comunidad mundial que crea que puede imponer en Venezuela sus órdenes pensando que Venezuela es una colonia", argumentó.

Cabello también aprovechó para arremeter entre otros países contra Colombia, donde consideró que "no hay Gobierno, gobiernan las mafias del narcotráfico", y contra Canadá, al asegurar que "hace lo que diga Estados Unidos; un país tan grande, tan hermoso y que ni siquiera tenga criterio para saber lo que tiene que hacer".

A su llegada a La Habana el jueves, el presidente de la Asamblea Constituyente -creada por Maduro en 2017, con máximo poder de decisión y compuesta exclusivamente por representantes del oficialismo- condenó en una alocución los "ataques que contra nuestros pueblos se dirigen desde otros países, especialmente desde Estados Unidos".

Venezuela es el principal aliado político y económico de Cuba, país al que aporta más de la mitad de sus necesidades diarias de petróleo a precios subvencionados.

El Gobierno cubano respalda al de Maduro y ha rechazado el reconocimiento brindado por buena parte de la comunidad internacional -más de 50 países, incluidos los de la Unión Europea y EE.UU.- al líder de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó, como mandatario interino.