Diputado del grupo de ERC se mantiene en la abstención ante el estado de alarma aunque Rufián apunta al No

Hasta la tercera prórroga del estado de alarma, todo el grupo que capitanea Gabriel Rufián se venía absteniendo, pero ya la última vez la dirección de ERC se pasó al voto en contra, donde ya se habían situado Junts y la CUP.

En esa cuarta prórroga, Nuet ya apostó por continuar en la abstención crítica y este miércoles repetirá pese a que, según ha apuntado el propio representante de Soberanistas a Europa Press, "el PSOE sigue acumulando razones" para pulsar el 'no'.

"Si no lo veo, no me lo creo, con la que está cayendo y la que está por caer el gobierno del PSOE ningunea sus apoyos parlamentarios en un acto incomprensible de frivolidad política. Sigan haciendo amigos, todo va a ser fácil", ha escrito Nuet en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter.

Soberanistes, formación que nació como escisión independentista de En Comú, se presentó a las elecciones en coalición con ERC y logró un escaño para Nuet, que está investigado en la causa del procés que se instruye en Cataluña por su etapa como miembro de la Mesa del Parlament.

Procedente de Izquierda Unida, donde fue portavoz de la gestora de transición entre Gaspar Llamazares y Cayo Lara, Nuet llegó a hacer la campaña electoral de ERC mientras aún era primer dirigente de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), la marca catalana de IU.