Diputado General de Guipúzcoa siente envida por Cataluña: "Con el tiempo" Euskadi debería hacer "el mismo camino"

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Olano ha señalado que Cataluña le da "mucha envidia", ya que, "han dado un paso muy importante como nación" y el 1 de octubre del pasado año "realizaron un ejercicio en torno al derecho de autodeterminación", algo que los vascos no han hecho hasta ahora".

Así, ha indicado que la diferencia es que en Cataluña la sociedad está "activada", algo que no ocurre en Euskadi, y que, aunque las administraciones e instituciones públicas tienen su papel y liderazgo, "en un proceso de liberación el pueblo necesita su protagonismo. "Y eso en Cataluña lo tienen, y nosotros, lamentablemente, no", añadió.

"Nuestra realidad social es muy diferente. Hemos superado hace poco la violencia de ETA y la surgida a su alrededor, y como pueblo necesitamos nuestro tiempo de digestión, pero mi percepción es que, con el tiempo, nosotros deberíamos hacer el mismo camino que ahora está haciendo Cataluña", ha reiterado.

En todo caso, el diputado general de Guipúzcoa ha afirmado que en estos momentos en Euskadi está en marcha la ponencia parlamentaria de autogobierno y que las fuerzas políticas se encuentran tratando de ampliar el acuerdo logrado en los fundamentos del nuevo Estatuto. En su opinión, este proceso tendrá un resultado que "necesita su recorrido", por lo que ha destacado que no aceptará "derecho a veto alguno, ni democrática ni políticamente".

"Quiero que cada vez más gente se sume a esos principios, pero no quiero que nadie diga que es un instrumento para dividir a la sociedad o una vía para continuar con el conflicto. En la base está la democracia, el reconocimiento de un sujeto, de que somos un pueblo y de que, como nación, tenemos el derecho a decidir nuestro futuro, y el que nos niega eso no tiene derecho después a darnos lecciones de democracia", ha asegurado.

"CADUCIDAD"

Además, Markel Olano ha indicado que, aunque deben tratar de ampliar los apoyos a las bases del nuevo Estatuto acordadas por PNV y EH Bildu, ese proceso "debe tener su caducidad", que tiene que ser "los tiempos que marque el Parlamento".

"Ahora está en manos de unos expertos la redacción del texto articulado del nuevo Estatuto, y cuando lo hagan, los parlamentarios deberán comenzar a tomar decisiones. Ese va a ser el momento crítico, porque tenemos las bases, tendremos el texto articulado, y en torno a eso deberá llevarse a cabo una negociación para tomar decisiones", ha explicado.

En este sentido, ha reiterado que "debemos buscar con la mejor intención ampliar las adhesiones" a los fundamentos del nuevo Estatuto para, posteriormente, "negociar con el Estado", aunque ha lamentado que, la postura del Estado, "en su momento con Ibarretxe y ahora con Cataluña, siempre ha sido negativa".

Así, ha recordado que, en los casos de Quebec y Escocia, los estados "reconocieron el ejercicio de la autodeterminación", es decir, "aceptaron realizar un referéndum legal y estuvieron dispuestos a admitir el resultado de ese referéndum".

"No sé qué es lo que necesitaremos nosotros para lograr eso con el Estado español, pero en estos momentos no veo las condiciones. Es verdad que nosotros tenemos en marcha un proceso, y que la sociedad debe apoyar ese proceso, porque debemos conseguir, al igual que sucedió en Quebec y Escocia, que el Estado reconozca nuestro derecho a decidir, que somos una nación y que tenemos nuestros derechos democráticos, algo que ahora mismo no sucede en el Estado español", ha lamentado.