Diputado del PP por Cantabria niega que Casado quiera relevar a Buruaga y dice que cuenta con "respaldo total" de Génova

El diputado del PP por Cantabria y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Diego Movellán, ha negado este jueves que la dirección nacional de la formación que dirige Pablo Casado quiera forzar el relevo en la comunidad y quitar el liderazgo a María José Sáenz de Buruaga. Según ha añadido, 'Génova' la apoya "sin fisuras" y tiene su "respaldo total".

A preguntas de los periodistas ante las informaciones de los últimos días que apuntan a ese relevo, Movellán ha dicho que "son totalmente falsas". "La dirección nacional apoya sin fisuras a la presidenta Buruaga y, además, es un melón que no toca abrir ahora", ha añadido.

Movellán, que además de estar en el Comité Ejecutivo Nacional forma parte de la ejecutiva de Buruaga y es vicesecretario autonómico de Estrategia y Acción Política, ha recordado que el PP cántabro ya celebró hace dos años un congreso en el que "elegimos como presidenta a Buruaga" y "tiene el apoyo de la Dirección Nacional y el apoyo explícito del presidente Pablo Casado".

Cuestionado sobre si la Dirección Nacional saldrá entonces a ratificar públicamente a la presidenta del PP de Cantabria, ha considerado que Buruaga "no necesita ratificación, la ratificación como presidenta la tuvo en el Congreso Regional".

"Lo que yo si le traslado como miembro de la Dirección Nacional, como conocedor de la situación es que María José Sáenz de Buruaga cuenta con el respaldo total de la Dirección Nacional", ha enfatizado.

GEMMA IGUAL DECLINA HABLAR DEL RELEVO

Por su parte, y al ser preguntada la alcaldesa de Santander, Gema Igual, por las informaciones que la sitúan como posible sustituta de Buruaga al frente del PP cántabro, la regidora ha declinado hablar sobre este asunto.

"No tengo absolutamente nada que decir sobre el tema, porque ni soy responsable de lo que se publica ni soy responsable de lo que Pablo Casado haya dicho. Yo no tengo nada que ver con esas informaciones que han aparecido", ha contestado Igual a la prensa, que ha asegurado además que "no ha habido ninguna conversación" con Génova.

Al ser preguntada de nuevo si le apetecería que le propusieran ser presidenta del PP de Cantabria, ha insistido en que no tenía "nada más que decir del tema". "Me parece absurdo hablar sobre algo que ni arte ni parte", ha apostillado.