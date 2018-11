Diputado euroescéptico confirma su petición de una moción de confianza a May

El diputado conservador Jacob Rees-Mogg, líder del sector más euroescéptico de la formación, confirmó hoy la petición a su grupo parlamentario para que la primera ministra británica, Theresa May, sea sometida a una cuestión de confianza.

El político "tory", que encabeza a unos cincuenta parlamentarios del denominado European Research Group, informó de que ha enviado una carta con esta solicitud al presidente del grupo parlamentario del Partido Conservador, Graham Brady, para promover la elección de un nuevo líder.

El diputado afirmó, en una rueda de prensa a las puertas del Parlamento británico, que tomó esta decisión porque el acuerdo "técnico" de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) al que han llegado Londres y Bruselas no es un verdadero "brexit".

Para Rees-Mogg, May ha faltado a todas las promesas que hizo respecto al "brexit", como "abandonar la unión aduanera, mantener la integridad territorial y prescindir de la jurisdicción del Tribunal Europea de Justicia".

El político rechazó postularse como líder del Partido Conservador si finalmente se recaban un mínimo de 48 cartas necesarias para iniciar la votación sobre el relevo de May.

"No quiero ofrecerme como líder. Esto no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con que este acuerdo no funciona", aseguró.

Preguntado por los medios sobre quién podría ser un buen sustituto de la "premier", puso sobre la mesa a los exministros del "brexit", David Davis y Dominic Raab, o al exministro de Exteriores, Boris Johnson, todos ellos dimisionarios de sus puestos por discrepancias con la gestión de May.

Los llamamientos a realizar una moción de confianza a la líder del Partido Conservador se remontan al pasado enero, momento en el que los medios locales ya aseguraban que varios parlamentarios habrían enviado cartas en ese sentido.

Sin embargo, en estos once meses Brady no ha revelado en ningún momento cuántas misivas ha recibido con esa petición.

En caso de que 48 diputados conservadores lo pidan, la formación convocaría una votación en la que los críticos con la primera ministra deberían sumar más de 158 votos (la mitad de los 316 diputados "tories") para iniciar un proceso de primarias.

En caso de que esa votación ocurriera y May saliera vencedora, el partido no podría volver a retar su liderazgo en doce meses.

Rees-Mogg adelantó hoy que cree que se enviarán las cartas necesarias para activar ese proceso pero rechazó aventurar un tiempo concreto para que ocurra.

La primera ministra recabó ayer el apoyo de su gabinete al acuerdo "técnico" de salida del Reino Unido de la UE, y, sin embargo, esta mañana el ministro del "brexit", Dominic Raab, y la ministra de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, presentaron su dimisión por discrer con ese pacto.