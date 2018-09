Diputado preso venezolano irá a juicio sin poder defenderse, insiste su abogado

La defensa del diputado opositor Juan Requesens, detenido por el atentado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió hoy en que el legislador irá a un juicio sin poder defenderse, pues tras 45 días del lapso legal de investigación aún no ha podido reunirse con el parlamentario.

"Juan Requesens va a ir a un juicio sin poder defenderse ¿de qué manera vamos a defender a Juan Requesens cuando lo que obra en el expediente no tenemos forma de refutarlo porque no hemos tenido contacto con Juan Requesens?", dijo el abogado Joel García a periodistas, acompañado de opositores y familiares de su defendido.

Desde la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin), el letrado indicó que ante esto introdujo un amparo constitucional ante un tribunal para poder ver al diputado.

"El tribunal de control le ordena al Sebin (que) en un lapso no mayor a 24 horas informe los motivos por los cuales a la defensa no se le ha permitido el acceso", dijo, pero añadió que las autoridades del servicio de inteligencia respondieron que no podía recibir esa orden.

Además, dijo que tuvo "acceso al expediente" de Requesens que reposa en la Fiscalía y que encontró algunas deficiencias, pues en el mismo solo aparece la detención del parlamentario.

El abogado recordó que Juan Requesens fue detenido junto a su hermana Rafaela y que por ese hecho, ella es un "testigo primordial de cómo fueron las circunstancias del modo, tiempo y lugar" de la detención del diputado.

Además, señaló que el tribunal que lleva el caso no está trabajando, pero que aún así están convencidos de que el Ministerio Público (MP) formalizará la imputación a través de "una unidad de recepción de documentos".

Por su parte, el también abogado y diputado Juan Miguel Matheus indicó que hay una "situación absolutamente irregular" e insistió en que Requesens es inocente y que los delitos - entre los que está "homicidio intencional calificado en grado de frustración" y "terrorismo"- que se le imputan son "postizos" y "que no se corresponden con la verdad de los hechos".

En ese sentido, Matheus dijo que el Ministerio Público tiene tres opciones, una de ellas, archivar la causa y proseguir con la investigación dejando en libertad al diputado "por no haber suficientes elementos probatorios"; el "sobreseimiento" del caso o formalizar la acusación.

"Lamentablemente pareciera que (esta última) es la que va a ocurrir, alertamos al país", apuntó.

Juan Requesens fue detenido el pasado 7 de agosto por funcionarios del cuerpo de inteligencia del país junto a su hermana Rafaela, mientras Maduro lo acusaba en transmisión obligatoria de radio y televisión del atentado en su contra.

Tres días después, el Gobierno difundió un vídeo en el que se escucha a Requesens confesar que ayudó a entrar al país a uno de los organizadores del ataque, un material que el antichavismo denunció se obtuvo por "coacción".

El diputado señaló en ese vídeo ayudó a esas personas después de que el también opositor Julio Borges, expresidente del Parlamento y acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado, le pidiera "un favor".

También circuló un segundo vídeo en el que se ve a Requesens en ropa interior aparentemente manchada de excrementos, sin pronunciar palabra.