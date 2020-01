Diputados del PSOE garantizan su apoyo a Sánchez aunque les llamen "traidores" o "putas"

"Como me han enviado infinidad de mensajes para que hoy no venga a votar, he decidido llegar la primera para que no se me haga tarde.Y es que a los socialistas, si nos tocan las palmas, salimos a bailar".

Este mensaje, recogido por Europa Press, lo ha escrito en su cuenta de Twitter a primera hora de la mañana la diputada por Murcia Marisol Sánchez Jódar, quien ha ilustrado su texto con una foto del resto del hemiciclo vacío.

Otra de las que ha denunciado el contenido de los mensajes que ha recibido ha sido la parlamentaria por Madrid Zaida Cantera, quien se ha mostrado convencida de que todos sus compañeros seguirán la consigna de la dirección y votarán sí a Sánchez.

"TRAIDORA, HIJA DE TU MADRE"

"Traidora, puta e hija de su madre, todo muy amable", ha resumido Cantera. También el portavoz adjunto del Grupo Socialista y diputado del PSC, José Zaragoza, ha sido objeto de "amenazas e insultos de todo tipo" procedentes de "votantes de la derecha que no aceptan su derrota electoral y quieren ganar fuera de las urnas".

Cantera ha cargado también contra quienes, desde su punto de vista, intentan poner en peligro la democracia que, ha recordado, tanto costó conseguir a los "padres y abuelos" de quienes ahora ocupan los escaños del hemiciclo.

"Nosotros venimos con la conciencia tranquila, defendemos la democracia, la libertad y lo que los ciudadanos han votado. Si no están de acuerdo en las próximas elecciones podrán cambiar el sentido de su voto y si lo están, podrán reforzarlo", ha explicado.