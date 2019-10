Diputados de Podemos en Euskadi avisan de que la irrupción de 'Más País' puede "resucitar" al PP en Vizcaya

Los cuatro diputados de Unidas Podemos de Euskadi Juantxo López de Uralde, Roberto Uriarte, Pilar Garrido y Miren Gorrotxategi han advertido este martes de que la irrupción del partido de Iñigo Errejón, Más País, en el panorama político, puede debilitar a Elkarrekin Podemos y al PSE-EE, y "resucitar" al PP en Vizcaya, debido al actual sistema electoral.

Además, han dado por acabado "el ciclo de los Gobiernos de partido único" para dar paso a los de cooperación, y no han descartado acordar con PSOE y la formación errejonista tras las elecciones generales para conformar un Gobierno de progreso.

López de Uralde, Uriarte, Garrido y Gorrotxategi, que salieron elegidos de las urnas el pasado 28 de abril bajo la marca en Euskadi de Elkarrekin Podemos (coalición de Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo) y que repetirán en las listas para las elecciones del 10N, han comparecido en rueda de prensa en Bilbao con el fin de analizar la actual situación política.

En la comparecencia, Roberto Uriarte ha afirmado que "todo el mundo tiene derecho a formar nuevos partidos y a presentarse", como es el caso de Iñigo Errejón con Más País, porque "la participación política es un valor constitucional consolidado y hay que respetárselo a toda la ciudadanía".

No obstante, ha apuntado que, en general, en Euskadi las escisiones no "han tenido ningún éxito electoral". "Por lo que dicen las encuestas, parece ser que Errejón tiene más atractivo entre el votante del PSOE; en segundo lugar, entre los de Unidas Podemos y, en tercer lugar, entre los de Ciudadanos.

"Nosotros no tenemos datos fiables y no sabemos a quién puede perjudicar más. Lo que sí sabemos es que en Vizcaya tenemos una pugna importante entre los partidos y que una pérdida de votos del Partido Socialista o de Unidas Podemos, podría repercutir en que saliera un primer diputado por Vizcaya del PP", ha indicado.

A su juicio, "en la medida en que una nueva fuerza política pudiera debilitar las opciones del PSE, que parece que es el mayor receptor de esa propuesta, o de Unidas Podemos, esto podría repercutir en una ventaja o en la posibilidad de conseguir un escaño del partido Popular" por territorio vizcaíno, por "algún resto electoral".

En todo caso, ha mostrado su confianza en que los vascos, que tienen "una madurez política tremenda, no dejen de votar a unas fuerzas consolidadas", sabiendo que, de esta forma, puede haber "la resurrección" del Partido Popular.

Sobre la posibilidad de acordar tras las elecciones con el PSOE y Más País, ha apuntado que Elkarrekin Podemos "siempre, en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia", estará a favor de "crear Gobiernos de coalición de las fuerzas del cambio".

INSTRUMENTO DE TRANFORMACIÓN

Pilar Garrido ha destacado que Unidas Podemos es "un proyecto sólido, coherente y que es el único instrumento verdadero de transformación". "Se ha visto que es imprescindible para poner en marcha política de cambio y esperamos que la ciudadanía vasca vuelva a refrendar los buenos resultados (del 28A) e incluso mejorarlos", ha indicado.

La diputada de Elkarrekin Podemos ha afirmado que la época del bipartidismo ha concluido, "y es hora de que las élites políticas reconozcan ese cambio, que la sociedad vasca y española es diversa, plural, y que todos los votos tienen que estar representados igualmente, si así lo decide la ciudadanía, de ese próximo Gobierno en el Estado español".

"No creemos en el bipartidismo ni tampoco en los Gobiernos de subordinación. Se ha intentado durante muchos años, a través de los poderes económicos, mediático y de las cloacas del Estado hacer desaparecer a la única fuerza realmente transformadora, que es Unidas Podemos", ha asegurado. Por ello, ha apostado por "Gobiernos de colaboración y cooperación, que permitan hacer cambios reales".

También Roberto Uriarte ha considerado que "se asiste a los últimos coletazos del bipartidismo" y ha recordado que se produce "la enésima repetición en cuatro años" de las elecciones para "hacer rectificar a la ciudadanía su voto porque consideran que es incorrecto para mantener la época, el tiempo, el ciclo político de los Gobiernos de partido único".

"Estamos convencidos de que el próximo Gobierno va a ser plural, que la ciudadanía no va a aceptar el chantaje, no va a dar su brazo a torcer y va a volver a votar a las formaciones a las que ha votado, con más fuerza y con más ímpetu", ha remarcado.

Uriarte ha destacado que "cooperar no es que un socio, aunque sea mayoritario, toma decisiones en nombre de los demás y los demás tienen que apoyarlos, sino que es que se pelea codo a codo y se toman las decisiones, aunque uno de los socios sea mayor que el otro", ha apuntado.

LUCHA POR EL VOTO VERDE

Por su parte, Juantxo López de Uralde se ha congratulado de que, en las próximas elecciones, "por fin, hay una lucha por el voto verde". "El PSOE se reclama ecologista, Errejón se reclama verde, y me parece que es una buena noticia que la crisis y la emergencia ecológica esté en el centro del debate político", ha apuntado para recordar que el pasado 27 de septiembre decenas de miles de personas salieron a la calle en todo el mundo para reclamar soluciones.

"Nosotros no decimos si somos más verdes o no que lo demás, lo que decimos es lo que hechos hecho", ha señalado, para recordar las iniciativas más importantes que han impulsado.

Además, ha afirmado que les inquieta que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asegure que "no puede dormir pensando que pudiera ser ministro de transición ecológica alguien de Podemos" porque, entonces, todo lo que defiende contra el cambio climático "es palabrería vacía, hueca".

"Nos inquieta porque significa que el PSOE no tiene intención de cambiar nada ni de confrontar con el oligopolio energético. No hay manera de luchar contra el cambio climático, si no cambiamos las políticas energéticas, y eso no puede hacerse de la mano del oligopolio energético", ha manifestado.

Por ello, ha pedido que los votantes "den fuerza" a Unidas Podemos para que tenga la capacidad de "condicionar al Gobierno para tomar las medidas que hagan falta para luchar de forma decidida contra el cambio climático", ha subrayado.

EQUO

López Uralde se ha referido al hecho de que Equo, en el ámbito estatal, haya decidido concurrir a las elecciones con Más País, motivo por el que él ha abandonado la formación verde. "Respeto su decisión y no voy a entrar en polémicas con mis antiguos compañeros", ha asegurado, para apuntar que trabajará por "construir un espacio verde dentro de Unidas Podemos", aunque ya existe, pero "no está formalizado".

El diputado ha recordado que en 2015, después de que Equo no lograra en representación en otras citas electorales, Pablo Iglesias, les tendió "la mano" para "caminar juntos", cuando Podemos "era un auténtico 'tsunami', lo tenía todo y no necesitaba a nadie".

Tras recordar que, de esta forma, el ecologismo político tuvo presencia "en muchísimas instituciones", ha apuntado que, por ejemplo, Inés Sabanés --que concurrirá ahora con Más País-- fue concejala en Madrid con Manuela Carmena.

Por ello, cree que debían ser "coherente y leales" con el proyecto que les ha permitido todo eso. "Equo votó ir con el proyecto de Errejón. Yo no estoy de acuerdo, en absoluto, con esa decisión y decido que no es ese el sitio en el que creo que debo estar. Respeto la decisión que ha tomado Equo, pero me parece que el referente en ecologismo politico en este país es Unidas Podemos", ha manifestado.