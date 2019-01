Diputados tratarán de frenar "brexit" duro con enmienda a la ley de finanzas

Un grupo de diputados británicos intentará dificultar que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE) sin un acuerdo el próximo 29 de marzo con una enmienda al proyecto de ley de Finanzas, que vota hoy el Parlamento.

La enmienda a esta normativa, necesaria para que entre en vigor el presupuesto del Estado, ha sido impulsada por la laborista Yvette Cooper y la conservadora Nicky Morgan, y cuenta con apoyo de parlamentarios de varios partidos.

Si es aprobada, impediría al Gobierno de la primera ministra, Theresa May, subir ciertos impuestos y tomar otro tipo de medidas financieras sin autorización del Parlamento en caso de un "brexit" sin acuerdo.

Con esta estrategia, que tiene el efecto de complicar el proceso, los diputados pretenden demostrar al Ejecutivo "tory" el grado de oposición que existe en la Cámara de los Comunes a una salida no negociada de la UE, algo que no descarta May.

Dado que la enmienda es apoyada también por parlamentarios conservadores, no se descarta que el Gobierno finalmente acepte incorporarla al texto de la ley, a fin de evitar una embarazosa derrota cuando se vote durante la jornada de hoy.

El ministro de Comercio Internacional, Liam Fox, ha opinado, no obstante, que "es irresponsable atar de manos al Gobierno en estos momentos" y dijo que la enmienda no impedirá que el Reino Unido abandone la UE sin pacto bilateral si se da el caso.

May recibirá hoy en su residencia oficial de Downing Street a un grupo de más de 200 diputados que le enviaron una carta pidiéndole que descarte un "brexit" duro.

Además, la jefa del Ejecutivo agasajó anoche, y lo volverá a hacer mañana, a sus colegas conservadores y sus socios del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, en otro intento de persuadirles de que apoyen el acuerdo de salida que ha consensuado con Bruselas.

Está previsto que el tratado sea votado en los Comunes el 15 de enero, después de un debate parlamentario que empieza mañana y en el que se espera que May detalle las mejoras al texto que ha conseguido de la UE.