Directoras de diarios coinciden en que el futuro del periodismo es digital

El futuro del periodismo está en lo digital, lo que no significa la desaparición de los impresos, pusieron de manifiesto este viernes en el Festival Gabo las directoras de El País de España, Soledad Gallego-Díaz, y de El Colombiano, Martha Ortiz.

La preocupación recurrente por lo que se avecina para el periodismo, no solo en materia de formato sino también en cuanto a la subsistencia económica de los medios fue discutida por las dos directoras en el panel "¿Hacia dónde van los medios?", moderado por el subdirector de eldiario.es, Gumersindo Lafuente.

"Vamos hacia medios de comunicación digitales, el papel lo mantendremos todo el tiempo que sea posible y lo queremos mantener, pero (el futuro está en) lo digital absolutamente, sin ninguna duda, es digital, punto", dijo tajante Gallego-Díaz.

Ortiz coincidió con ese punto de vista al señalar que "el desarrollo es digital" mediante nuevas narrativas y el desarrollo de formatos multimedia, sin perder la esencia del periodismo, que en el caso de El Colombiano está representado en los 107 años de existencia del periódico, con sede en Medellín.

"Tenemos un universo supremamente interesante, tenemos los valores del periodismo", dijo Ortiz, quien afirmó que la mayoría de diarios han "pecado" en el hecho de que "del impreso se pasó en el mismo estilo al iPad, cuando cada plataforma tiene características propias" y eso debe ser tenido en cuenta a la hora de llegarle al lector.

Al respecto, la directora de El País destacó que si bien hay que usar nuevas herramientas y narrativas, es necesario conservar "lo fundamental".

"Marcas como El País, The Guardian, El Colombiano, Corriere della Sera, representan una manera seria de hacer periodismo, profesional, y eso es lo que tenemos que conseguir; vamos a hacia medios periodísticos digitales pero profesionales", añadió.

Esos medios deben tener "carácter" y "distintas maneras de ver las cosas" porque con ese pluralismo se enriquece la sociedad", subrayó.

En el panel salió a flote el reciente cierre de la edición en español de The New York Times, sobre lo cual la periodista española opinó que el hecho de ser un gran medio no garantiza que se pueda entrar en un mercado y dominarlo, y mucho menos en poco tiempo.

"El País está en América Latina por el trabajo de centenares de personas a lo largo de decenas de años", afirmó Gallego-Díaz.

Subrayó que para ser exitoso no basta con publicar en la misma lengua que comparten la mayoría de los países latinoamericanos sino que hay que tener un proyecto de largo plazo, de 50 años si es el caso, y "el New York Times ha pretendido hacerlo en pocos años".

"A lo mejor para el New York Times América Latina no era tan esencial, pero para nosotros sí", reflexionó, y puso como ejemplo que el diario español tiene más de 60 periodistas en la región en este momento así como una página web con la edición latinoamericana y otra en portugués para el mercado brasileño.

La séptima edición del Festival Gabo concluye hoy tres jornadas dedicadas a celebrar lo mejor del periodismo iberoamericano con diversas actividades incluida la entrega de los Premios Gabo que tuvo lugar la noche del jueves.