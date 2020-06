Dirigente del PSOE cita al Rey emérito, Rato y Felipe González como ejemplos de lo difícil que es mantener la coherencia

"El rey Juan Carlos, Rato, Pujol, Felipe González, ... Siempre he pensado que lo más difícil en la vida política es mantener la COHERENCIA con el paso del tiempo", ha escrito en su perfil en Twitter la misma semana en que Bildu ha anunciado su intención de solicitar una comisión de investigación en el Congreso sobre los GAL, el grupo parapolicial creado en los años 80 para asesinar a miembros de ETA.

Una portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE a la que pertenece Elorza ha señalado a Europa Press que el comentario de Elorza en la red social representa tan sólo su "opinión personal", no el sentir de la dirección federal del partido.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, trasladó este martes todo el apoyo de su partido y el suyo propio a Felipe González tras conocerse unos documentos desclasificados de la CIA que le atribuyen la creación de los GAL. Lastra adelantó también la posición contraria del Grupo Socialista a la idea de Bildu de abrir una comisión parlamentaria de investigación, ya que es un tema "juzgado y sentenciado".

En cambio, la iniciativa de Bildu cuenta con el respaldo del PNV, mientras que Unidas Podemos ha evitado posicionarse hasta el momento.

El tuit de Elorza coincide en el tiempo con unas declaraciones del líder del PSE de Guipúzcoa, Eneko Andueza, que ha considerado que en el PSOE "en algún momento" deberán decirle a Felipe González que "ya basta".

Andueza cree que González no ha sido muy leal con el partido cuando presenta al Gobierno de coalición como "el camarote de los hermanos Marx". "Yo no soy partidario de hacer purgas en los partidos. Viendo nuestros estatutos, quizás no haya razones para expulsarle del partido, pero, en algún momento, quizás deberemos decirle a Felipe González que ya basta. En esto voy a ser contundente", aseguró Andueza en una entrevista en Euskadi Irratia.

Ante el informe desclasificado de la CIA que apunta a que González fue presuntamente el impulsor de los GAL Andueza subrayó que "la historia del GAL" le parece "repugnante". "Si mi partido ha tenido algo que ver, que lo pague el que lo hecho", zanjó.